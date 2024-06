Minaccia la polizia con un'ascia ad Amburgo durante gli Euro2024, gli agenti sparano: aveva anche una molotov

Paura ad Amburgo: un uomo ha brandito un’ascia minacciando di usarla contro la polizia ad Amburgo, a poche ore dalla gara tra Polonia e Olanda nel contesto degli Euro2024, il campionato europeo di calcio. Gli agenti si sono trovati costretti a sparare per neutralizzare l’aggressore. La notizia è resa nota dal quotidiano tedesco ‘Bild’. In quel momento alcuni tifosi olandesi stavano movimentando la zona vicino alla stazione della S-Bahn Reeperbahn per caricarsi prima della partita contro la Polonia, in programma alle 15 di domenica 16 giugno. Poi sono stati attimi di terrore.

Uomo con l’ascia terrorizza Amburgo durante gli Euro2024

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un tifoso. Intorno alle 12:30 la polizia è intervenuta nei pressi della Silbersackstrasse perché un uomo stava minacciando i tifosi con un’ascia – o un piccone, a seconda delle fonti – e una bottiglia molotov.

L’uomo si sarebbe lanciato all’interno del corteo che sfilava accanto alla stazione Reperbahn ferendo alcuni partecipanti con l’arma che impugnava, e proprio in quel momento sono state allertate le forze dell’ordine.

Alle 12:30 i poliziotti sono intervenuti lungo la Silbersackstrasse invitando l’uomo a deporre le armi. L’aggressore, tuttavia, non ha desistito e ha minacciato anche gli agenti.

Per questo motivo in un primo momento i poliziotti hanno tentato di neutralizzarlo con lo spray al peperoncino, ma senza riuscire a farlo desistere. Quindi un agente ha sparato un colpo di avvertimento, anch’esso senza risultati. Infine, la polizia ha colpito l’uomo a una gamba.

Gli spari della polizia

Dopo aver sparato contro una gamba, la polizia ha esploso altri colpi di pistola contro l’uomo fino a farlo crollare sull’asfalto. L’uomo sarebbe stato gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale.

Secondo un portavoce della polizia di Amburgo, l’uomo starebbe ricevendo le cure necessarie. Fonti vicine alla polizia riferiscono che l’aggressore sarebbe estraneo a qualsiasi tifoseria calcistica, dunque il suo gesto non avrebbe alcuna attinenza con la partita tra Olanda e Polonia e tanto meno con gli Europei di calcio 2024.

L’uomo usciva da un pub

Sempre secondo le prime indiscrezioni, poco prima di aggredire e minacciare i tifosi olandesi l’uomo si trovava in un pub. Dal locale l’aggressore sarebbe uscito già armato, brandendo e agitando per ara la piccola ascia e scatenando il panico.

Gli agenti suppongono che l’aggressore avrebbe avuto intenzione di lanciare la bottiglia molotov addosso ai tifosi.