Carlo Conti lancia un appello a Vasco Rossi per Sanremo 2025. Per la nuova edizione del Festival verrà riproposta la suddivisione fra Giovani e Big. Così ha annunciato il conduttore svelando anche altre anticipazioni sulle novità del regolamento. L’edizione del prossimo anno sarà più corta e verrà seguita dal Dopofestival.

Carlo Conti vuole Vasco Rossi

Il conduttore del Festival di Sanremo 2025 ha svelato quale sarebbe il suo sogno per la prossima edizione.

Ecco le sue parole:

“Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara cantata da Vasco Rossi. Vasco, pensaci: non lo voglio io, lo vuole l’Italia”.

Questo l’appello di Conti lanciato dagli studi di Un caffè, condotto da Giorgia Cardinaletti su Rai 1.

Giovani e Big

Conti ha poi anticipato come verranno suddivisi i cantanti durante le cinque giornate del Festival, parlando del ritorno della distinzione tra Giovani e Big.

Nel dettaglio, ha spiegato, “le Nuove Proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, ma avranno la loro gara e i Big faranno la loro corsa”.

L’idea, ancora in corso di definizione, è quella di proclamare il vincitore delle Nuove Proposte nella serata delle cover. Il direttore artistico e conduttore ha poi aggiunto che “non ci saranno eliminazioni, sarebbe anacronistico”.

Conti ha poi spiegato che non intende “buttare all’aria” il lavoro di Baglioni e Amadeus, ma fare “piccolissime modifiche”.

Gli ospiti di Sanremo 2025

Un’altra novità, ma ancora tutta da valutare e da confermare, riguarda la presenza degli ospiti. La partecipazione degli ospiti italiani e dei mostri sacri internazionali potrebbe venire meno al verificarsi di alcune condizioni, come specificato da Conti:

Magari il Festival vivrà di tanta forza musicale che non sarà necessario averli. […] La "bistecca" del festival sono le canzoni, i cantanti in gara, il resto è contorno. […] Ho parlato anche con Amadeus: la musica, del resto, è stata il fil rouge della nostra vita, il resto è metter su un un programma televisivo, importantissimo, certo".

Poi, il parallelismo con il calcio: “Perché Sanremo è come la Nazionale, si diventa tutti commissari tecnici e direttori artistici”.

Stop al Festival per nottambuli

Seguitando a parlare di Sanremo, Conti ha infine aggiunto che non sarà necessario fare le ore piccole per sapere come finiranno le serate del Festival: “A Sanremo finirò prima e rimetto il Dopofestival”.