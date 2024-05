Amadeus telefona a Carlo Conti dopo la notizia di Sanremo 2025, cosa ha detto al nuovo conduttore del Festival

Amadeus invia un messaggio a Carlo Conti, lui lo chiama subito dopo: il conduttore di Sanremo 2025 e il suo precedessore si sono sentiti e, secondo quanto riporta Adnkronos, si è trattato di una lunga e affettuosa chiacchierata, nel corso della quale i due si sono scambiati complimenti e parlato dei futuri impegni televisivi.

Amadeus lascia il testimone a Carlo Conti, il conduttore del Festival di Sanremo 2025

Tra i primi a congratularsi con Conti dopo l’annuncio del suo prossimo ritorno sul palco dell’Ariston, c’è stato Fiorello, mattatore delle ultime edizioni targate Amadeus.

Amadeus che ha radicalmente rinnovato il festival nel corso delle ultime cinque edizioni, mettendo d’accordo critica e pubblico, come testimoniato dagli ascolti record dello show sanremese.

Fonte foto: ANSA Carlo Conti condurrà l’edizione 2025 di Sanremo

Ora c’è grande attesa per capire se e quanto il nuovo direttore artistico seguirà le orme del predecessore, considerando anche che Conti ha già diretto il festival in tre occasioni, dal 2015 al 2017.

I primi passi della nuova edizione e la presenza di Pieraccioni e Panariello

Intanto Conti ha svelato i prossimi passi in vista dell’edizione 2025. “Adesso c’è la cosa più importante, ovvero il regolamento. Dopodiché inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra che con me salirà sul palco, tutti gli ospiti e quello che ne deriva”.

Il conduttore toscano ha negato ai cronisti che sul palco sarà accompagnato da Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

“Credo di no, almeno non in presenza fissa” ha spiegato Conti, prima di lasciarsi andare all’ironia sui due comici, entrambi amici di vecchissima data: “L’idea è di alternare e di proporre qualcosa di diverso, con loro facciamo troppe cose, non li sopporto quasi più quei due”.

Un’eredità pesante: Sanremo 2024 ha fatto collezione di record

Amadeus lascia a Conti un programma rinnovato ma anche un’eredità pesante. Gli ascolti della finale di Sanremo 2024, infatti, hanno battuto tutti i record, con una media 14.3 milioni di spettatori e il 74.1% di share.

La finale dell’edizione precedente aveva invece ottenuto 12.256 milioni di spettatori e il 66% di share.

Per Conti, che ha firmato un accordo da direttore artistico e conduttore sia dell’edizione 2025 che di quella successiva, la sfida dunque si presenta ardua.

Secondo i vertici Rai, il presentatore toscano è l’uomo giusto per far sì che il festival di Sanremo continui a rappresentare l’evento di punta del palinsesto annuale di Viale Mazzini. L’esperienza e i risultati ottenuti nel corso di una lunga carriera costellata di successi, del resto, fanno di Conti un “usato sicuro” su cui è facile scommettere.