Tragico incidente a Villafranca di Verona: motociclista perde il controllo del mezzo e muore dopo uno schianto

Tragedia sulle strade di Villafranca di Verona, in provincia dell’omonima città veneta, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente. Il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato: l’impatto è stato fatale.

L’incidente a Villafranca di Verona

L’episodio si è verificato nella serata di martedì 11 giugno, intorno alle 19.

Come riportato dal sito del quotidiano locale L’Arena, il motociclista transitava in via dei Colli quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote.

Il sinistro ha avuto luogo a Villafranca di Verona, in provincia di Verona

Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma.

L’impatto avvenuto in seguito alla caduta si è rivelato purtroppo fatale.

I soccorsi

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del Suem 118, giunto tempestivamente con ambulanza e automedica.

La vittima ha infatti perso la vita sul posto.

Non è nota, per il momento, la sua identità.

Si tratta del quattordicesimo motociclista che perde la vita sulle strade della provincia di Verona dall’inizio di quest’anno.

L’incidente in provincia di Ravenna

All’alba dell’11 giugno, intorno alle 6 del mattino, un’auto Volkswagen Polo si è schiantata contro un cartello stradale dell’autostrada A14, nei pressi del casello di Faenza, in provincia di Ravenna.

A bordo si trovava un ragazzo di 20 anni, che secondo quanto riportato sul sito del quotidiano Corriere Romagna avrebbe perso il controllo della vettura, uscendo dalla corsia e finendo contro il cartello.

Anche in questo caso l’impatto si è rivelato fatale, con il giovane che ha perso la vita.