Quando iniziano i saldi estivi 2024: le date Regione per Regione. Le regole e i consigli per evitare fregature

I saldi estivi 2024 sono dietro l’angolo. Come di consueto, per far partire i saldi si è atteso il primo sabato del mese di luglio. Quest’anno, dunque, i saldi estivi iniziano il 6 luglio come annunciato dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Se l’inizio della stagione degli sconti è la stessa per tutte le Regioni, è la fine che viene differenziata a seconda del territorio.

Saldi e promozioni

Lo scorso anno, tuttavia, venne messa in atto una deroga: i saldi partirono di giovedì perché il sabato precedente coincideva con il primo giorno del mese. La politica scelse quindi di spostare la data in via del tutto eccezionale.

Nel linguaggio comune, saldi e promozioni sono sinonimi. In realtà i saldi (o vendite di fine stagione) sono sconti applicati a prodotti con carattere stagionale soggetti a deprezzamento se invenduti. Le promozioni (o vendite promozionali) non sono invece vincolate a uno specifico periodo dell’anno.

Fonte foto: IPA

Calendario dei saldi estivi nelle diverse Regioni

Di seguito il calendario dei saldi estivi in Italia:

Abruzzo: 6 luglio – 3 settembre;

Basilicata: 6 luglio – 6 settembre;

Calabria: 6 luglio – 4 settembre;

Campania: 6 luglio – 3 settembre;

Emilia Romagna: 6 luglio – 3 settembre;

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre;

Lazio: 6 luglio – 17 agosto;

Liguria: 6 luglio – 19 agosto;

Lombardia: 6 luglio – 3 settembre;

Marche: 6 luglio – 31 agosto;

Molise: 6 luglio – 3 settembre;

Piemonte: 6 luglio – 31 agosto;

Puglia: 6 luglio – 15 settembre;

Sardegna: 6 luglio – 3 settembre;

Sicilia: 6 luglio – 15 settembre;

Toscana: 6 luglio – 3 settembre;

Umbria: 6 luglio – 3 settembre;

Valle d’Aosta: 6 luglio – 30 settembre;

Veneto: 6 luglio – 31 agosto;

Prov. aut. Bolzano: i saldi estivi inizieranno nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige il 19 luglio e termineranno il 16 agosto 2024. Nei comuni turistici i saldi estivi inizieranno il 17 agosto e termineranno il 14 settembre 2024.

Prov. aut. Trento: scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine.

Regole per negozianti e clienti

Durante il periodo dei saldi, è il commerciante a concedere a suo insindacabile volere la facoltà di provare i vestiti prima di comprarli. Anche la facoltà di effettuare cambi è lasciata alla discrezionalità del negoziante.

L’obbligo di riparazione o di sostituzione scatta solo in caso il capo sia danneggiato o non conforme. Se riparazione o sostituzione sono impossibili, allora è possibile chiedere la riduzione del prezzo o la restituzione dei soldi. Il vizio va denunciato entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Per gli acquisti online vale la regola del cambio o della restituzione entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto. Fanno eccezione i prodotti personalizzati o realizzati su misura.

I clienti hanno la facoltà di pagare con carte di credito e qualsiasi altro strumento digitale. Il negoziante che pretenda di essere pagato esclusivamente in contanti può essere sanzionato.

Il prezzo di vendita deve riportare il costo originale e quello scontato, con la relativa percentuale di sconto applicata.