Servono i carabinieri per sedare la lite al consiglio di classe: due docenti in ambulanza al liceo di Sulmona

Si è reso necessario l’intervento degli agenti dell’Arma dei carabinieri per placare gli animi degli insegnati – di cui due finiti all’ospedale in ambulanza. È successo a seguito di un’accesa e lunga discussione scoppiata durante il consiglio di classe del liceo linguistico Vico a Sulmona nella serata di martedì 11 giugno.

I carabinieri irrompono al consiglio di classe

Nel pomeriggio di martedì 11 giugno gli insegnati del liceo linguistico Vico di Sulmona, in Abruzzo, si sono riuniti per il consueto consiglio di classe.

La riunione però si è prolungata ben oltre il previsto e ha avuto come protagoniste due insegnanti che, in disaccordo su una problematica della loro classe, hanno iniziato a discutere.

La lite si è fatta sempre più accesa e sembra sia proseguita per ore, al punto che per sedarla è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

“Niente botte né lesioni” assicura tuttavia Caterina Fantuzzi, la dirigente scolastica dell’istituto scolastico.

Sembra che tra le due professoresse non scorresse buon sangue e che, insoddisfatta dell’ambiente di lavoro, una delle due avesse già chiesto il trasferimento.

Due insegnanti finite in ambulanza

Nonostante non vi sia stato alcuno scontro fisico, il vivace alterco ha minato la salute delle due donne coinvolte.

Entrambe sono state portate in ospedale in ambulanza: una è ricoverata per accertamenti; l’altra soccorsa per uno sbalzo di pressione e poi dimessa.

L’istituto scolastico ha avviato un’indagine interna per chiarire le dinamiche dell’accaduto, trovare una rapida risoluzione al conflitto e prendere eventuali provvedimenti.

Non dovrebbero esserci ulteriori conseguenze legali. Nessuna delle due docenti coinvolte è intenzionata a sporgere denuncia contro la collega.

Lite tra insegnati: non è la prima volta

Le professoresse del liceo linguistico di Sulmona non sono le prime insegnanti italiane ad assumere atteggiamenti aggressivi l’una contro l’altra.

Aveva fatto scalpore, alla fine di gennaio 2023, la discussione tra due maestre della scuola elementare Pier delle Vigne di Caserta.

Dopo aver iniziato a scontarsi con urla di fronte agli stessi alunni – bambini – le due donne si sarebbero spostate nei bagni per passare allo scontro fisico.

In segno di protesta, i genitori degli alunni avevano deciso di non mandare i figli a scuola fino a quando non fossero stati presi provvedimenti.