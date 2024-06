Calciatori della Francia a Euro 2024 in campo contro Le Pen: l'appello dell'interista Marcus Thuram sul voto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I calciatori della Francia presenti a Euro 2024 si schierano in vista del voto alle elezioni legislative del 30 giugno convocate d’urgenza da Emmanuel Macron dopo il boom di Rassemblement National di Marine Le Pen alle Europee.

I calciatori francesi voteranno in Germania

Come riportato da ‘La Repubblica’, oggi a Düsseldorf, dove la Francia nella serata di lunedì sfiderà l’Austria, nell’hotel dei Bleus si presenterà un funzionario del consolato francese per procedere al riconoscimento dei richiedenti, procedura necessaria perché l’elettore francese possa delegare a un parente o a un conoscente il suo voto (voto per procura).

Qualcuno (Mbappé, per esempio) aveva già provveduto durante i due giorni di riposo prima della partenza per la Germania, ma la maggior parte dei calciatori si è mobilitata in questi giorni, dopo il trionfo della destra alle Europee. Molti hanno chiesto di poter votare alle legislative del 30 giugno e la Federcalcio francese si è così accordata con il consolato di Düsseldorf per poter svolgere a domicilio la procedura del riconoscimento.

Fonte foto: ANSA

I calciatori della nazionale di calcio francese.

Gli appelli dei calciatori francesi, da Giroud a Thuram

In questi giorni molti calciatori francesi hanno lanciato un appello per spingere i loro concittadini a votare. L’ex Milan Olivier Giroud ha detto: “Mai come in questo momento è importante recarsi alle urne”.

Dembelé del Psg si è schierato: “La sirena d’allarme è suonata: andate a votare”.

La posizione più netta è stata presa dall’attaccante dell’Inter Marcus Thuram: “La situazione è grave, questa è la triste realtà della nostra società. Come ha detto Dembélé dobbiamo votare e lottare come cittadini affinché il Rassemblement National non vinca. Capisco che altri preferiscano non dire come la pensano, ma è importante riflettere su come siamo arrivati a questo punto. In ogni caso, non ho nessun dubbio che all’interno della squadra tutti la pensino come me”.

Attesa per il messaggio di Mbappé

C’è grande attesa per le parole, sul tema, di Mbappé, la stella della Francia a Euro 2024.

Si prevede che anche l’attaccante, recentemente trasferitosi dal Psg al Real Madrid, si esprimerà sul tema elezioni (è stato tra i pochi a organizzarsi per tempo per la delega del voto) e con una scelta di campo precisa, come già ha fatto l’anno scorso quando un poliziotto uccise un ragazzino magrebino, Nahel.