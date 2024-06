Donald Trump attacca Zelensky e Joe Biden: dal presidente ucraino "richieste di fondi senza fine, deve finire"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Volodymyr Zelensky è “il miglior venditore di tutti i tempi”. A dirlo è stato Donald Trump, che nel corso di un evento ha parlato del presidente dell’Ucraina e dei fondi americani destinati al Paese. Nel mirino il presidente Joe Biden, che secondo il tycoon sarebbe troppo accondiscendente con il leader in guerra in termini di sostegno economico.

Donald Trump e l’attacco a Joe Biden per i fondi destinati a Zelensky

“Lo sapete che mi piace Zelensky, nella bufala del mio primo impeachment ha detto che non lo avevo minacciato”, ha esordito l’ex presidente repubblicano, fresco di condanna per il caso Stormy Daniels, parlando in una convention del Turning Point Action. Lo riporta Ansa.

“Ogni volta che viene negli Stati Uniti va via con 60 miliardi di dollari“, ha poi aggiunto Trump, facendo ironia sui fondi che l’amministrazione Biden sta continuando a destinare all’Ucraina per la guerra contro Mosca.

Fonte foto: ANSA Trump durante l’evento alla Peoples Convention, un raduno di importanti conservatori organizzato dal gruppo politico Turning Point Action, a Detroit

Il candidato repubblicano alle prossime elezioni statunitense ha proseguito il suo intervento calcando la mano:

"È una cosa che non finisce mai. La risolverò prima di entrare alla Casa Bianca come presidente-eletto. Deve finire".

La posizione di Trump sul conflitto in Ucraina

“Metterò fine alla guerra fra Russia e Ucraina ancora prima di entrare alla Casa Bianca”, ha tenuto a sottolineare Trump.

Il tycoon ha poi specificato che solo in questo modo sarà possibile evitare “la terza guerra mondiale a cui siamo vicini”.

Il test cognitivo per Biden

Ennesima stoccata, infine, a Joe Biden, definito ancora una volta il “peggiore presidente della storia“.

“Tutti i presidenti dovrebbero essere sottoposti a test cognitivi“, ha ribadito Trump, auspicando un’immediata applicazione della misura sull’attuale leader 81enne.

I due, già rivali alle urne nel 2020, torneranno a sfidarsi alle prossime elezioni presidenziali, in programma il prossimo 5 novembre.