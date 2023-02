Terremoto in Turchia, il gatto Enkaz estratto vivo dalle macerie diventa inseparabile dal suo salvatore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il terremoto che ha devastato Turchia e Siria ha causato la morte di oltre 45mila persone, ma ha anche fatto strage di animali domestici. Di tanto in tanto, però, c’è anche una buona notizia: un gatto salvato dalle macerie non vuole separarsi dal suo salvatore. I due sono diventati simbolo di speranza e rinascita. Il micio è stato chiamato ‘Enkaz’.

Ali Cakas salva il gatto Enkaz

Ali Cakas è un ciclista della nazionale turca di mountain bike. Quando il sisma ha colpito la Turchia è stato fra i primi a offrirsi volontario per partecipare alle squadre di soccorso.

Dopo le prime terribili scosse di due settimane fa, il sisma ha continuato a martellare la Turchia e la Siria con nuove violente vibrazioni.

Fonte foto: Getty

Un giorno, mentre la squadra stava scavando a mano fra le macerie di un palazzo, Ali ha sentito miagolare. Dai detriti è sbucato fuori un gatto bianco con macchie nere sulla testa e sul muso.

Ali Cakas e i suoi compagni volontari avevano già salvato decine di altri animali, ma quel micio gli si è affezionato in maniera particolare: subito dopo il salvataggio gli è saltato addosso e non è più voluto scendere dalle sue spalle.

Oggi i due vivono insieme e sono diventati molto popolari su Instagram. Per lui Ali ha scelto un nome legato alle circostanze del loro incontro: Enkaz, che in turco significa ‘detriti’.

Ali Cakas e il gatto Enkaz star di Instagram

Le foto di Ali Cakas e del gatto Enkaz in poche ore hanno ottenuto su Instagram (jcaks_1) oltre 40mila like e quasi 1.400 commenti.

“Salvataggio in buone mani – scrive Ali a corredo del post con il gatto fra le braccia – Questa è fedeltà, credo.. che grazia ed educazione!”

I commenti degli utenti

I commenti, commossi ed entusiasti, arrivano da ogni angolo del mondo.

“Vivo in Brasile – scrive una ragazza – e qui abbiamo saputo la vostra storia. Bellissimi!”

“Questo sarà il tuo compagno più fedele. La gratitudine fa parte della vita degli animali che vengono salvati. Questo puro amore per gli animali domestici è troppo bello”, scrive un altro utente in portoghese.

“Grazie per averlo salvato. Che Dio protegga sempre te e altri superstiti”, scrive una ragazza asiatica.

“Grazie mille per aver salvato la sua vita, spero che l’universo ti manifesti tutto ciò che di bello e meraviglioso ha per te, moltiplicato mille volte mille… Grazie di esistere… Dai tanti baci a Enkaz…”, scrive qualcuno in spagnolo.