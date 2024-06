Parolacce a Bianca Berlinguer e Rita Dalla Chiesa poi Vittorio Feltri lascia lo studio di Prima di Domani

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Vittorio Feltri è stato protagonista di uno scontro a suon di parolacce con Bianca Berlinguer e Rita Dalla Chiesa conclusosi con l’abbandono dello studio di “Prima di Domani”, programma condotto da Berlinguer su Rete 4. Oltre che verso la conduttrice della trasmissione, nell’edizione andata in onda ieri martedì 11 giugno Feltri si è scagliato anche contro Dalla Chiesa, critica del generale Roberto Vannacci difeso invece dal celebre giornalista. “Mi sono rotto il ca**o, me ne vado”, ha detto Feltri durante l’intervento di Dalla Chiesa, lasciando lo studio.

Vittorio Feltri lascia lo studio mentre parla Rita Dalla Chiesa: “Mi sono rotto il ca**o”

Durante l’intervento di Rita Dalla Chiesa, anch’essa ospite della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer e intenta a criticare duramente il generale Vannacci, Feltri ha deciso di abbandonare lo studio.

“Mi sono rotto il ca**o, me ne vado”, ha affermato il celebre giornalista prima di togliersi il microfono, in aperta polemica rispetto alle posizioni verso Vannacci, da lui invece difeso.

Feltri contro Berlinguer su Vannacci: “Che ca**o dici?”

Oltre a Rita Dalla Chiesa, anche la conduttrice della trasmissione Bianca Berlinguer è finita nel mirino di Vittorio Feltri, sempre per quanto riguarda Roberto Vannacci.

A inizio puntata, infatti, il giornalista era intervenuto in difesa del generale, neoeletto con la Lega al Parlamento Europeo, sostenendo che la maggior parte della popolazione italiana condividesse le sue posizioni.

Nel momento in cui la conduttrice aveva fatto notare come ci fosse stato chi avesse preso lo stesso numero di preferenze pur avendo idee opposte, Feltri aveva risposto duramente: “Che c**o dici?”.

Lo scontro con Fratoianni sulla X Mas

A scatenare il battibecco con Berlinguer era stato uno scontro con Fratoianni, in cui Feltri si era schierato con Vannacci anche sulle sue dichiarazioni in merito alla X Mas, oltre a definire “indegna” Ilaria Salis per via delle sue “quattro condanne”.

“Salis”, aveva risposto Fratoianni, “è stata scelta liberamente dagli elettori, che hanno premiato anche un personaggio come Vannacci. Questo dovrebbe turbarci di più”, innescando la risposta di Feltri al centro del botta-risposta con Berlinguer.

“Un signore che dice delle cose che vengono pensate da almeno l’80% della popolazione“, aveva infatti risposto il giornalista in merito a Vannacci, “e come si è visto c’è stata una conferma avendo preso 500 mila voti”.