Neonata abbandonata dentro una scatola a Monza, era nata da poche ore: l'ha trovata un'infermiera

Una neonata di poche ore di vita è stata ritrovata in una scatola sul cofano di un’automobile non lontano dall’ospedale San Gerardo di Monza. A scoprire che era stata abbandonata è stata un’infermiera che passando di lì ha sentito il pianto della piccola.

Neonata abbandonata in una scatola vicino all’ospedale: il ritrovamento

Secondo quanto riporta l’Ansa, la donna si stava recando al lavoro intorno alle 5.20 della mattina di martedì 30 agosto. A un certo punto ha udito dei gemiti e, incuriosita, si è avvicinata verso la fonte dei suoni. E lì, sul cofano di una vettura, ha fatto una scoperta sorprendente: dentro una scatola c’era una bimba avvolta in una copertina.

La bimba, nata da poche ore, è in buone condizioni. Si cerca la madre

La donna ha quindi allertato immediatamente la questura di Monza e il pronto soccorso pediatrico si è attivato per prendere in cura la neonata. Dopo le opportune visite è emerso che la bimba, dai tratti ispanici, era nata da pochissimo, ed era in buone condizioni di salute.

Fonte foto: ANSA L’ospedale San Gerardo di Monza, vicino al quale è avvenuto il ritrovamento della neonata abbandonata in una scatola

Gli agenti hanno quindi fatto partire le indagini per risalire alla madre della piccola.

Lo scorso maggio, a Catania, si è verificato un episodio simile: un neonato con ancora il cordone ombelicale attaccato è stato ritrovato in una cesta, dopo che alcuni passanti l’avevano sentito piangere.