Muore schiacciato dal camion in officina a Castelfranci: 52enne perde la vita mentre stava riparando il mezzo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Drammatico incidente sul lavoro a Castelfranci, in provincia di Avellino, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita mentre stava riparando un camion in officina. L’uomo, per cause ancora da accertare, sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo pesante e a nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo.

Muore schiacciato dal camion

Un altro incidente sul lavoro è stato registrato in Italia nella giornata di sabato 6 maggio 2023. A Castelfranci, in provincia di Avellino, è stato un uomo di 52 anni a perdere la vita mentre stava lavorando alla riparazione di un camion.

L’episodio è avvenuto all’interno di un’officina meccanica da dove è partita una chiamata d’emergenza poco dopo le 9.30. L’uomo, per cause ancora da chiarire, è stato travolto e ferito mortalmente dal mezzo pesante che stava riparando e purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Giunti sul posto, i sanitari infatti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 52enne.

Indagini sull’incidente in officina

Insieme agli uomini del 118 sono giunti sul posto a Castelfranci anche i Carabinieri della Compagnia di Montella. Gli uomini dell’Arma hanno avviato tutti i rilievi del caso per cercare di chiarire le cause dell’incidente costato la vita al 52enne.

Il corpo della vittima è stato trasferito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, all’ospedale “Moscati” di Avellino dove sarà sottoposto ad autopsia.