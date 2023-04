Morto nello scontro tra due auto sulla Agrigento-Raffadali: aveva 29 anni, strada chiusa e traffico bloccato

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Incidente mortale in Sicilia. Lungo la statale che collega Agrigento a Raffadali si sono scontrate due auto, con esito fatale per il conducente di una delle vetture, un ragazzo di 29 anni. Feriti ma in condizioni non gravi gli altri passeggeri, mentre il traffico è stato bloccato per facilitare i soccorsi.

La dinamica dell’incidente di Agrigento

Ancora non è chiaro cosa sia accaduto alle auto che si sono scontrate in mattinata lungo la statale che da Agrigento porta a Raffadali, nella parte meridionale della Sicilia.

Si tratterebbe, secondo quanto riporta il sito di ‘AgrigentoNotizie’ di due Volkswagen Golf guidate entrambe da ragazzi giovani.

Fonte foto: Tuttocittà La statale tra Raffadali e Agrigento, dove è avvenuto l’incidente

Lo scontro sarebbe comunque stato molto violento, tanto da costringere i soccorritori ad estrarre i ragazzi dalle lamiere accartocciate delle proprie vetture non appena giunti sul posto.

I morti sulle strade in Italia

Da quando la fine dei lockdown ha rimesso sulle strade italiane il numero consueto di vetture, gli incidenti hanno ripreso il ritmo pre pandemico.

Nei primi due mesi del 2023 ci sono stati 195 morti a causa di sinistri stradali, la maggior parte dei quali automobilisti.

Questo dato non tiene però conto del fine settimana pasquale, che ha causato altre 70 vittime, la più piccola delle quali era una bambina di soli 10 anni.

I soccorsi e le condizioni dei ragazzi coinvolti

Una volta giunta la notizia dell’incidente si sono precipitati sul luogo del sinistro sia i vigili del fuoco che le ambulanze del 118.

I soccorritori hanno dovuto lavorare per rimuovere le lamiere delle auto semidistrutte, e portare in salvo i ragazzi coinvolti nel violento incidente.

Inizialmente tutti e tre i giovani erano ancora in vita, ma le condizioni di Francesco Mannella, 29enne di Porto Empedocle, sono apparse gravi.

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è però morto mentre i medici tentavano di salvarlo. Gli altri due occupanti dell’altra auto coinvolta, due ragazzi di 20 e 21 anni, hanno riportato ferite non gravi e non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri hanno poi eseguito i rilievi di rito e stanno appurando con maggiore precisione la dinamica di quanto accaduto per accertare eventuali responsabilità. La viabilità della zona è rimasta bloccata per alcune ore a causa delle operazioni di soccorso.