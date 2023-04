Incidente a Dronero, schianto tra tre auto: morta ragazza di 18 anni, quattro giovani feriti, uno è grave

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia nel cuneese. Una ragazza di 18 anni è morta e quattro giovani sono rimasti feriti nello scontro tra tre auto avvenuto sulla provinciale 160, all’altezza della frazione di Monastero del Dronero. Causa dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, lo sbandamento di una delle vetture coinvolte.

La ricostruzione dell’incidente di Dronero

Erano le 4:00 del mattino circa quando sulla provinciale 160, all’altezza della frazione di Monastero di Dronero, in provincia di Cuneo, avviene un grosso incidente che coinvolge tre automobili.

Secondo le ricostruzioni, una vettura sbanda, uscendo di carreggiata e impattando con le altre due. Cinque giovani, a bordo delle tre auto, rimangono coinvolti nello scontro.

Fonte foto: Tuttocittà Dronero, provincia di Cuneo, dove è avvenuto l’incidente

Subito intervengono le forze dell’ordine: i carabinieri di Dronero e Cuneo, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118 che portano i giovani in due diversi ospedali.

I soccorritori non possono però che constatare la morte di Elena Giorsetti, 18 anni residente a Roccabruna, come riportato dal sito del quotidiano ‘La Stampa’.

I morti sulle strade nel 2023

Dopo anni di dati artificialmente abbassati dai lockdown, negli ultimi mesi i morti sulle strade italiane hanno ripreso a crescere ai ritmi pre pandemia.

Nei soli primi due mesi dell’anno le vittime di incidenti stradali in Italia sono state 195 soltanto nei fine settimana. Più di un terzo, 73 per la precisione, avevano meno di 35 anni come nel caso dell’incidente di Dronero.

Dati che non tengono conto del primo weekend di grandi partenze dell’anno, quello di Pasqua. Durante i giorni tra il venerdì santo e Pasquetta sono morte 40 persone, la più giovane era una bambina di 10 anni.

Nel 2022, il primo anno dopo la pandemia, gli incidenti sulle strade italiane sono stati oltre 70.000. I morti a causa di questi incidenti ammontano invece a 1489 persone.

Le condizioni dei ragazzi

Gli altri ragazzi che sono rimasti coinvolti nello scontro tra tre auto a Dronero sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e portati in due diversi ospedali.

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano torinese ‘La Stampa’, due giovani sarebbero stati ricoverati all’ospedale di Savigliano, gli altri a Cuneo.

Tra loro ci sarebbe anche un diciottenne ricoverato in gravi condizioni. Gli altri invece non sarebbero in pericolo.