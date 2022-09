Morto Manuel Vallicella, ipotesi suicidio. Le parole del fratello Cristian: che ha detto sull'ex tronista

Ha scioccato gli spettatori di Uomini e Donne la notizia della morte di Manuel Vallicella, 35 anni, famoso per essere stato uno dei tronisti del noto programma Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Morte Manuel Vallicella, la versione dell’amico: non avrebbe superato il lutto per la dipartita della madre

A dare la notizia un amico di Vallicella tramite i social. In un’intervista, l’amico, che di mestiere fa il tatuatore e il deejay, sottolineava inoltre come il 35enne non avesse mai superato la morte della madre.

Una versione, quest’ultima, che faceva pensare a un suicidio, anche legato al fatto che l’ex tronista, sembra, soffrisse di depressione, da molto tempo.

“Soffriva di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre ma mai avremmo pensato che si sarebbe tolto la vita. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro”. Così l’amico Enrico Ciriaci a Fanpage, in un’intervista.

Morto ex tronista di Uomini e Donne, forse si è tolto la vita: le parole di Enrico Ciriaci

“Si è tolto volontariamente la vita”, avrebbe poi dichiarato l’amico al sito Biccy.

Un’affermazione, questa, che avrebbe fatto il giro del web, venendo ripresa anche da quasi tutti i giornali e successivamente smentita dallo stesso Ciriaci, nelle sue Instagram Stories. Ciriaci in effetti avrebbe affermato, tramite il sul suo profilo, di non aver rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa.

A smentire la lettura che ha circolato in queste ore però arrivano alcune dichiarazioni da parte del fratello di Manuel, Cristian Vallicella.

Manuel Vallicella si è suicidato? Le parole del fratello Cristian

“Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto. Solo una cosa: non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono cavolate proprio per rispetto, almeno”. Questo l’intervento del fratello di Manuel, Cristian.

“Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete…Fate come mio fratello, parlate di meno! Perché con me, mia sorella, etc. Vi dico io la verità, il rapporto lui con noi ce l’aveva eccome!”