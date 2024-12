Omicidio-suicidio a Castellamonte vicino Torino, marito uccide la moglie malata e si toglie la vita

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragico episodio di omicidio-suicidio a Castellamonte, in provincia di Torino, dove un uomo di 71 anni ha sparato e ucciso la moglie 70enne, per poi togliersi la vita a sua volta. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, l’anziano soffriva di depressione per la malattia della moglie, affetta dal morbo di Alzheimer.

L’omicidio-suicidio a Castellamonte, vicino Torino

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di venerdì 13 dicembre, tra le quattro mura di una villetta in strada Canton Talentino 5, in un quartiere residenziale alle porte del comune nel Canavese.

L’autore del gesto, un ex odontotecnico in pensione, ha ucciso la donna colpendola con un solo proiettile di pistola alla testa.

L'episodio è avvenuto a Castellamonte, in provincia di Torino, in Piemonte

L’uomo avrebbe poi rivolto l’arma da fuoco (regolarmente detenuta ) contro se stesso, suicidandosi.

La coppia aveva due figli.

La depressione e l’Alzheimer

Sul luogo sono giunti i sanitari della Croce Rossa di Castellamonte, insieme ai carabinieri della compagnia di Ivrea.

Stando a quanto emerso da una primissima ricostruzione fornita dal corpo dell’arma, il 71enne avrebbe sofferto di una forma di depressione.

La condizione era legata allo stato di salute della moglie, da tempo affetta dal morbo di Alzheimer.

Le parole del sindaco di Castellamonte

Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, si è detto “sconvolto” per quanto avvenuto.

“Sono persone che conoscevo, come tutti in paese. Una tremenda notizia per tutta la comunità”, ha dichiarato il primo cittadino del piccolo comune (10 mila abitanti) della Città metropolitana di Torino.