Morto lo scrittore de L'alienista Caleb Carr: l'annuncio del fratello, mondo della letteratura a lutto

Si è spento Caleb Carr. Lo scrittore statunitense, autore di romanzi di successo tra cui spicca L’alienista, è morto all’età di 68 anni. Il decesso è avvenuto giovedì 23 maggio, nella sua casa di Cherry Plains, nello stato di New York. Le cause della dipartita sono legate a un tumore.

L’annuncio della scomparsa è stato dato venerdì 24 maggio dal fratello Ethan Carr al New York Times.

Carr ha pubblicato L’alienista quando aveva 39 anni. Il libro, un thriller d’epoca sulla caccia a un serial killer nella Manhattan del XIX secolo, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, diventando un bestseller internazionale tradotto in oltre 24 Paesi.

Inoltre l’opera ha catturato ai giorni nostri anche l’attenzione del colosso Netflix che ha distribuito la serie tv omonima prodotta grazie all’accordo tra Anonymous Content & Paramount Television.

La trama dell’alienista e il personaggio Laszlo Kreizler

In particolare, il genio di Carr costruì la storia de L’alienista intrecciando un’affascinante storia poliziesca con protagonista lo psichiatra infantile Laszlo Kreizler (all’epoca chi svolgeva questo lavoro veniva appunto chiamato alienista, da qui il titolo del libro). Nella trama il signor Laszlo indaga sugli omicidi di giovani prostitute maschili facendo uso della psichiatria forense, un modo di procedere del tutto inconsueto e innovativo per il tempo dell’ambientazione del romanzo.

L’alienista Kreizler lo si ritrova anche nel sequel L’angelo delle tenebre. Carr è stato autore di 11 libri, tra cui The Italian Secretary (2005), un giallo su Sherlock Holmes commissionato dagli eredi di Arthur Conan Doyle, e Surrender, New York (2016), un poliziesco contemporaneo.

Prima della fama come romanziere, Carr aveva scritto di questioni militari. I suoi articoli sono apparsi su The Quarterly Journal of Military History. Inoltre, nel 2002, dopo gli attacchi dell’11 settembre, ha scritto Terrorismo. Perché è sempre fallito e fallirà ancora.

Caleb Carr e l’infanzia difficile

Caleb Carr era figlio di Lucien Carr, giornalista alcolizzato dedito a bagordi e ad atteggiamenti violenti nei confronti della sua famiglia. Anche se i genitori divorziarono quando Caleb aveva 8 anni, le botte del padre continuarono per anni.

Il mondo della letteratura americana e mondiale, poche settimane fa, ha pianto un altro celebre scrittore, Paul Auster. Anche l’autore della “Trilogia di New York” si è spento a causa di complicazioni dovute a un cancro.