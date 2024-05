È morto lo scrittore Paul Auster: autore della "Trilogia di New York", aveva 77 anni ed era malato di cancro

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

È morto il celebre scrittore statunitense Paul Auster, autore della “Trilogia di New York”. Auster è deceduto nella sua casa di Brooklyn, New York, per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni.

Addio al celebre scrittore Paul Auster

A confermare la notizia della scomparsa dello scrittore Paul Auster è il New York Times.

Prolifico romanziere e sceneggiatore, Auster che è diventato famoso negli anni ’80 grazie ai suoi romanzi noir, diventando uno degli scrittori newyorkesi di riferimento della sua generazione.

Auster è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni nella sua casa di Brooklyn martedì 30 aprile. Aveva 77 anni.

Chi era il famoso romanziere morto a 77 anni

Il New York Times ricorda che la carriera di Auster ha iniziato a spiccare il volo nel 1982, con il libro di memorie “L’invenzione della solitudine”, che racconta del suo rapporto con il padre da poco scomparso.

Il suo primo romanzo, “Città di vetro”, è stato rifiutato da 17 editori prima di essere pubblicato da una piccola casa editrice in California nel 1985.

Il libro è diventato il primo capitolo della sua opera più famosa, la “Trilogia di New York”, tre romanzi poi raccolti in un unico volume.

L’opera è stata tra i 25 romanzi più significativi di New York degli ultimi 100 anni in una classifica di T, la rivista pubblicata dal New York Times.

Lo scrittore americano ha pubblicato una sessantina di lavori fra romanzi, graphic novel, saggi e raccolte di poesie.

L’annuncio della malattia nel 2023

Nel marzo 2023, la moglie Siri Hustvedt, anche lei scrittrice, tramite un commosso post su Instagram, aveva annunciato la malattia del marito.

Il cancro ai polmoni ha colpito lo scrittore poco dopo altre due tragedie che hanno funestato la famiglia Auster: la morte per droga del figlio 44enne Daniel e la precedente morte della nipotina Ruby.

La coppia è sposata dal 1981. Nel suo messaggio pubblicato su Instagram, Siri Hustvedt aveva spiegato di aver “vissuto in un posto che ho chiamato Cancerland. Molte persone hanno varcato i suoi confini, sia perché sono, o sono state, malate o perché amano qualcuno, un genitore, un figlio, un coniuge o un amico che ha o ha che avuto il cancro“.