Morto investito dal treno alla stazione di Falconara, ipotesi suicidio per i testimoni: ritardi sulla linea

Un uomo è morto investito dal treno alla stazione di Falconara. In base al racconto dei testimoni, l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un suicidio.

Cosa è successo a Falconara

Come riportato dal ‘Corriere Adriatico’, alcuni passeggero avrebbero visto l’uomo buttarsi sotto il convoglio. La vittima è stata travolta da un treno in corsa alla stazione ferroviaria di Falconara. Il macchinista non ha potuto far nulla.

I soccorsi sono stati prestati da una automedica del 118 e dalla Croce rossa di Ancona, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’uomo è stato travolto dal treno alla stazione di Falconara, nella provincia di Ancona, nelle Marche.

Le ripercussioni sul traffico ferroviario dopo l’incidente a Falconara

Trenitalia ha comunicato sul suo sito alle ore 10,20 che la circolazione risultava rallentata per l’investimento avvenuto tra Falconara Marittima e Montemarciano e che era regolata tramite l’utilizzo di un unico binario.

Alle ore 11,35, la circolazione è tornata regolare dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso. Il treno Frecciarossa 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 122 minuti.

