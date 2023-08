Morto dissanguato per un taglio alla gola con la motosega a Pico vicino Frosinone: gli è sfuggita dalle mani

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un uomo di 71 anni è morto a causa di un incidente avvenuto nel proprio giardino, dove stava tagliando della legna con una motosega che gli è improvvisamente sfuggito di mano. Troppo gravi le ferite riportate, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi.

Un incidente domestico fatale

Il tragico incidente, nel quale ha perso la vita un uomo, è avvenuto nella mattinata di oggi – mercoledì 2 agosto – a Pico, comune in provincia di Frosinone, nel Lazio.

La vittima è Bruno Carnevale, un pensionato di 71 anni che si trovava nel giardino della propria abitazione, intento a fare a pezzi con una motosega della legna, da ammassare e conservare in vista dell’inverno.

Improvvisamente però, l’uomo ha perso il controllo della motosega, che gli è sfuggita di mano e lo ha ferito alla gola. Un taglio profondo che ha reciso l’aorta, per il quale i familiari, appena resisi conto di quanto accaduto, hanno immediatamente avvertito i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri della compagnia di Pontecorvo ed il personale sanitario del 118, che ha raggiunto Pico pochi minuti dopo la segnalazione dell’incidente.

Purtroppo però le ferite riportate dall’uomo sono risultate troppo gravi, e il personale medico non ha potuto far altro che constatare la morte del 71enne, avvenuta per dissanguamento.

Un incidente domestico del quale le forze dell’ordine hanno confermato in poco tempo la dinamica, dopo avere ascoltato i presenti ed avere avuto conferme dai medici sulla compatibilità delle ferite con il racconto dei parenti.

Le vittime di incidenti domestici in Italia

I carabinieri, dopo aver accertato quanto accaduto, hanno rimesso un’informativa al magistrato di turno presso la procura di Cassino, con il sostituto procuratore che ha disposto che la salma fosse restituita alla famiglia per i funerali.

Secondo il Ministero della salute “gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica e di rilevanza sociale per l’impatto psicologico che hanno sulla popolazione che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza”.

Secondo i dati raccolti dall’Istat, ogni anno “si verificano circa 4 milioni di incidenti nelle abitazioni italiane, di cui 8 mila sono quelli mortali”. Anche per questo, all’inizio del 2023, l’Inail ha lanciato una campagna di comunicazione sugli infortuni domestici, trasmessa attraverso web, tv, radio e carta stampata.