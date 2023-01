Morto a 33 anni Waffler69, star di TikTok che mangiava cibo spazzatura e scaduto: si presume un infarto

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Waffler69, personaggio celebre su TikTok resosi famoso per consumare in video cibo spazzatura e alimenti scaduti, è morto ad appena 33 anni. La notizia è stata data dal fratello Clayton sui social. Secondo le prime ipotesi Taylor LeJeune – questo il nome di battesimo del tiktoker – sarebbe morto a seguito di un infarto.

Muore star di TikTok a 33 anni, cos’è successo

Come detto in apertura, la notizia della morte di Waffler69 è stata annunciata da Clayton LeJeune, che è andato su TikTok per comunicare ai follower la triste fatalità.

“Mio fratello Taylor è morto intorno alle 22:00 dell’11 gennaio 2023 a causa di un presunto attacco di cuore. È stato portato d’urgenza in ospedale e voglio dire, tipo, un’ora e mezza dopo è morto. Non so cosa succederà nel prossimo futuro”, ha detto Clayton ai suoi follower.

Fonte foto: iSTOCK Waffler69 era popolare su TikTok per mangiare cibo spazzatura e scaduto. È morto a 33 anni

La notizia è stata confermata dalle testate internazionali ‘Sky News’ e ‘NBC News’. Secondo il racconto di Clayton, il fratello ha chiamato la madre perché non si sentiva bene. Così si è deciso di portarlo in ospedale, dove è morto poco dopo.

Sempre secondo Clayton, i problemi cardiaci sarebbero stati ereditati dal padre e dal nonno, con quest’ultimo morto di infarto prima dei 50 anni.

I suoi video su TikTok, il cibo spazzatura e gli alimenti scaduti

Come già detto, Waffler69 era famoso per consumare cibo spazzatura e cibo scaduto su TikTok, piattaforma sulla quale aveva conquistato 2 milioni di follower.

Nei suoi video, infatti, Taylor LeJeune mangiava talvolta alimenti in scatola degli anni ’60, altre volte consumava pasti ricchi di grassi saturi. Per questo l’ipotesi più accreditata è che ad uccidere la giovane star americana sia stata proprio l’alimentazione sregolata.

Per gli italiani è ancora vivo il ricordo di Omar Palermo, titolare del canale ‘Youtubo anche io’, morto a 42 anni nel 2021. Anche Omar si era reso famoso per le sue abbuffate di fronte alla webcam, un fenomeno che viene chiamato mukbang e che preoccupa molti specialisti.

Spesso il mukbang è una challenge ancora più pericolosa, come dimostra quanto accaduto all’influencer che ha rischiato la vita mangiando una vespa viva per compiacere i follower.

La raccolta fondi per il funerale

Poco dopo la morte di Taylor, il fratello Clayton ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese per il funerale su GoFundMe. Per il momento la famiglia è riuscita a raccogliere circa 15 mila dollari.

Nel frattempo, lo stesso Clayton ha chiesto ai follower di mantenere vivo il ricordo del fratello continuando a seguire il canale TikTok e a commentare i suoi contenuti.