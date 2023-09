Morte Violeta Mitul, il cordoglio della Uefa: la calciatrice 26enne aveva giocato per una stagione in Italia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Violeta Mitul, calciatrice moldava di 26 anni, è morta in un incidente avvenuto durante un’escursione in montagna. A dare la notizia è stata la Federcalcio della Moldavia. Secondo quanto si è appreso, la giovane è morta a Vopnafjörður, in Islanda, mentre si trovava insieme ad alcune compagne della sua attuale squadra, la formazione islandese dell’Einherji.

Morte Violeta Mitul, la nota della Federcalcio moldava

“Con profonda tristezza e dolore nell’anima, la Federcalcio moldava esprime le sue sincere condoglianze e il suo profondo rammarico per la scomparsa della calciatrice della nazionale Violeta Mitul”, si legge nella nota della Federazione.

“Una delle migliori giocatrici della Nazionale femminile ha subito un tragico incidente durante un’escursione in montagna, dove si trovava con le compagne di squadra”, spiega la Federcalcio nel comunicato.

Nel 2021/2022 aveva giocato in Italia

Nata a Tiraspol il 4 aprile 1997, Violeta Mitul era uno dei migliori talenti del calcio moldavo e contava già 40 presenze con la maglia della sua nazionale.

Mitul, che giocava come terzino sinistro, aveva militato anche in Italia, nell’Apulia Trani, nella stagione 2021/2022, dando un contributo fondamentale per la promozione della squadra pugliese in Serie B.

La giovane è stata ricordata anche dalla Uefa con un tweet, oltre ovviamente al suo club di appartenenza in Islanda, che si è detta affranta per la perdita.

European football is mourning Moldovan national team player Violeta Mițul, who has passed away at the age of just 26 following a tragic accident. Rest in peace, Violeta. — UEFA (@UEFA) September 8, 2023

Il cordoglio della squadra islandese

L’incidente è avvenuto nella serata del 4 settembre, mentre Violeta Mitul era impegnata in una gita in montagna insieme ad altre compagne di squadra.

“Violeta era gentile, laboriosa e felice. Era un fidato membro della squadra e una calciatrice esemplare. La sua morte è uno shock per tutti noi e il vuoto che lascia è enorme. I nostri pensieri sono rivolti alle sue compagne di squadra e agli allenatori che piangono la perdita in questo momento di dolore”, si legge nella nota dell’Einherji.

“Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Violeta, Alexandra, Maria, Veaceslav e Julia. In un momento così tragico, non ci sono parole o azioni che possano guarire la ferita lasciata dalla perdita, ma faremo il possibile per alleviare il dolore della famiglia e degli amici in lutto”, conclude il comunicato.