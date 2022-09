Morte Regina Elisabetta, i messaggi di cordoglio dai politici italiani e dal resto del mondo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dai politici italiani e internazionali per omaggiare la Regina Elisabetta II, morta nel tardo pomeriggio. Internet è andato letteralmente in tilt, lo stesso sito ufficiale della famiglia reali non ha retto ai milioni di contatti arrivati da tutto il mondo. Ovviamente su Twitter l’hashtag #QueenElizabeth è di gran lunga in testa alle tendenze. Le prime reazioni sono arrivate dal mondo della politica, sia italiana che internazionale.

Il nuovo re Carlo ricorda la mamma

Il primo messaggio è stato quello del figlio Carlo, nuovo re: “La morte della mia amata madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di enorme tristezza, per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la morte di una sovrana, e di una madre, tanto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il Commonwealth, e da innumerevoli persone, in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto, e di cambiamento, io e la mia famiglia avremo il sostegno che deriverà dalla consapevolezza del rispetto, e dal profondo affetto, che ha sempre circondato la Regina”.

Il messaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi

Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi è stato tra i primi a omaggiare la Regina esprimendo “profondo cordoglio per una protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi 70 anni”.

“È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo – ha proseguito Draghi -Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione. Il suo spirito di servizio, la sua dedizione al Regno Unito e al Commonwealth, la profonda dignità con cui ha ricoperto la sua carica per un periodo così lungo sono state una fonte incessante di ammirazione per generazioni”.

I tweet di Matteo Salvini ed Enrico Letta per la Regina

Nel mondo politico italiano Matteo Salvini, su Twitter, ha condiviso il post della Royal Family aggiungendo un breve commento: “Una preghiera per la Regina e per la sua famiglia, un pensiero per tutto il popolo britannico”.

Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha affidato il suo ricordo a un tweet scritto in inglese: “Le mie più profonde condoglianze per la famiglia reale e per la popolazione del Regno Unito e del Commonwealth. I nostri pensieri sono con la famiglia e i cari di sua Maestà la Regina Elisabetta II”.

My deepest condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom and the Commonwealth. Our thoughts are with the family and loved ones of her Majesty Queen #Elizabeth2. — Enrico Letta (@EnricoLetta) September 8, 2022

La vicinanza espressa da Giorgia Meloni e Giuseppe Conte

Sui social si è espressa anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Ci riempie di dolore la notizia della scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, una donna che è entrata nella storia e che ha saputo essere anche nei momenti difficili punto di riferimento per il suo popolo, ricevendone in cambio amore incondizionato. Ci uniamo al cordoglio della famiglia reale e di tutti i cittadini britannici”.

“Esprimo le mie più profonde condoglianze alla famiglia reale inglese e al popolo britannico per la morte di Sua Maestà Elisabetta II. Una vita dedicata interamente ai cittadini del Regno Unito, un esempio di tenacia e dedizione. Riposi in pace”, ha commentato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

My deepest condolences to the Royal Family and to all the British people for the sad loss of Her Majesty Queen Elizabeth II.

A life entirely devoted to United Kingdom’s citizens, an example of perseverance and dedication.

May Her soul rest in peace pic.twitter.com/rgpoeCpmnu — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 8, 2022

Il comunicato di Mattarella e la foto postata da Berlusconi

“Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo di Sua Maestà e del popolo britannico nel ricordo di una figura straordinaria che gli storici del futuro riconosceranno come grande protagonista della nostra era”, ha scritto Silvio Berlusconi su Facebook condividendo una foto che lo ritrae durante un incontro ufficiale con la Regina Elisabetta II.

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha ricordato la regina con un comunicato in cui esprime “le più sentite condoglianze della Repubblica italiana e mie personali” per “una figura di eccezionale rilievo nella storia” che verrà ricordata per “l’autorevole saggezza e l’altissimo senso di responsabilità”. Carlo Calenda, leader di Azione, ha ritwittato il post della Royal Family che annunciava la morte della regina senza aggiungere commenti.

Guterres (Onu) e la Casa Bianca omaggiano la Regina

Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, ha ricordato l’ammirazione suscitata dalla Regina in tutto il mondo per la sua grazia, dignità e impegno: “Era una presenza rassicurante durante i decenni di cambiamenti, inclusa la decolonizzazione di Asia e Africa, ed era una buona amica delle Nazioni Unite”.

“I nostri pensieri sono con la famiglia reale, la Regina non ha mai mancato di mostrarci l’importanza dei valori con il suo servizio e il suo impegno”, ha scritto Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. La Casa Bianca ha reso omaggio a Elisabetta II ricordando come i rapporti tra Usa e Regno Unito siano diventati più forti negli anni.

I messaggi di Macron, Zelenski e Truss

“La ricordo come un’amica della Francia, una regina di buon cuore che ha lasciato un’impronta indelebile nel suo Paese e nel suo secolo”, ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron.

“Apprendo con profonda tristezza della morte della Regina Elisabetta II, sincere condoglianze alla famiglia, al Regno Unito e al Commonwealth per questa perdita irreparabile. I nostri pensieri e preghiere sono con voi”, ha commentato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenski.

Anche Liz Truss, nuovo primo ministro britannico, ha reso omaggio alla Regina: “È stata la nostra roccia mentre la moderna Gran Bretagna veniva costruita. Il nostro Paese è cresciuto e prosperato sotto il suo regno. Oggi siamo una grande nazione grazie a lei”.