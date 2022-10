Morta Hannah Goslar, l'amica di Anna Frank sopravvissuta al campo di concentramento nazista: la sua storia

È morta all’età di 93 anni Hannah Goslar, una delle migliori amiche di Anna Frank. Esattamente come la ragazzina simbolo della Shoah, fu detenuta nel campo di concentramento tedesco di Bergen-Belsen. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la ‘Anne Frank House’ di Amsterdam. Sopravvissuta all’orrore nazista, Goslar è in seguito emigrata a Gerusalemme, dove ha intrapreso la professione di infermiera e ha sposato il medico Walter Pick. La coppia ha poi avuto tre figli.

Nata nel 1928 a Berlino, era di origine ebrea. Il padre Hans era stato vice ministro degli Affari esteri della Repubblica di Weimar. Nel 1933, subito dopo l’ascesa di Adolf Hitler, insieme alla sua famiglia si era traferita ad Amsterdam. Proprio nella città olandese Goslar aveva incontrato Anna Frank.

Le due bambine frequentarono la stessa scuola, a partire dall’asilo nido, poi però persero i contatti nel 1942, quando la famiglia Frank si dovette nascondere per sfuggire ai nazisti. Goslar, insieme ai suoi cari, fu arrestata dalla Gestapo nel 1943 e in seguito deportata prima a Westerbork e poi a Bergen-Belsen.

We were sad to learn of the death of Hannah Pick-Goslar today at the age of 93. Hannah, or #Hanneli as Anne called her in her diary, was one of Anne Frank’s best friends; they had known each other since kindergarten.

— Anne Frank House (@annefrankhouse) October 28, 2022