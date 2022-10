Morta Christina Moser, cantante dei Krisma insieme al marito Maurizio Arcieri: aveva 70 anni

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Si è spenta il 13 ottobre, nella Lugano nella quale aveva deciso di ritirarsi, la 70enne Christina Moser.

Cantante e compositrice del duo Krisma, insieme al marito Maurizio Arcieri, ha creato un filone di musica d’avanguardia e ha contribuito alla nascita della new wave italiana.

Christina Moser e i Krisma

Nata a Milano nel 1952, Christina Moser conosce neanche maggiorenne Maurizio Arcieri, nel 1966. Dieci anni dopo nascono i Krisma, che faranno il loro esordio al Festivalbar, con una canzone scritta dal famoso compositore greco Vangelis.

Fonte foto: IPA I Krisma (Maurizio Arcieri e Christina Moser) durante una puntata del Chiambretti Night

L’anno dopo, proprio con l’aiuto del compositore greco e del fratello, il duo riesce a pubblicare il primo album, “Chinese Restaurant”, interamente registrato a Londra.

Qui la coppia, convolata a nozze nel 1972, entra in contatto sia con il movimento punk in arrivo dagli USA che con la corrente di musica elettronica proveniente dalla vicina Germania. Influenze che saranno decisive nella loro carriera.

Il secondo album e il successo internazionale

“Chinese Restaurant” riscuote un enorme successo tra gli addetti ai lavori, facendo accrescere la popolarità dei due. Ma è con il loro secondo lavoro, il disco del 1979 Hibernation, che Moser e Arcieri raggiungono la consacrazione.

All’inizio degli anni ’80 i due si trasferiranno a New York, ospiti della Factory di Andy Warhol. La loro musica d’avanguardia, i loro suoni così originali, iniziarono a fare il giro del mondo, riscuotendo tanto successo in America Latina quanto in Giappone.

Mentre in Italia, ovviamente, finivano poco a poco nel dimenticatoio.

Il ritorno in Italia e la tv

Dopo un decennio di sperimentazioni e successi, i Krisma ritornano in Europa e danno vita a una serie di collaborazioni televisive (come il programma Fuori Orario, in onda su Rai3) che sfociano, sul finire del secolo, nella creazione del canale satellitare Krisma TV.

Dopo una serie di problematiche legate alla trasmissione, i due decidono di trasformare i programmi del canale in una sorta di live, installazioni e video realizzati per il Cocoricò di Riccione, dando possibilità ai telespettatori di intervenire con messaggi in sovraimpressione.

È un successo mondiale, e Krisma TV diventa quell’anno la trasmissione satellitare più seguita al mondo, restando per ben tre anni in classifica.

La morte di Arcieri e il ritiro svizzero

Il duo continua il proprio lavoro televisivo per tutti gli anni ‘00, diventando ospiti fissi del Chiambretti Night. Non abbandonano però la musica, collaborando negli album dei Subsonica e di Battiato.

Con la morte di Arcieri però, sopraggiunta nel 2015, i Krisma finiscono. Christina Moser decide di ritirarsi a vita privata, trasferendosi definitivamente a Lugano.

E proprio nella città svizzera, dopo una lunga malattia, si è spenta. Lasciando al mondo uno sbiadito ricordo di una piccola rivoluzione musicale nata dall’Italia, che aspetta solo di essere riscoperta.