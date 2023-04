Morgan torna in tv col suo programma Rai StraMorgan e sogna di condurre il Festival di Sanremo dopo Amadeus

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Morgan torna in tv con un programma tutto suo. Il nuovo show, interamente dedicato alla musica, si chiama StraMorgan e andrà in onda dal prossimo 10 aprile su Rai 2 in seconda serata. A condurre il programma assieme a Morgan ci sarà Pino Strabioli. Intanto l’ex frontman dei Bluvertigo si dice pronto a condurre il Festival di Sanremo dopo Amadeus.

Morgan torna in tv con un suo programma

Il ritorno in Rai di Morgan era in aria da tempo, come anticipato da Vittorio Sgarbi. In particolare dopo la mancata nomina a consigliere per la musica al ministero della Cultura guidato dal ministro Gennaro Sangiuliano, ex direttore del Tg2. Ora è divenuta realtà.

L’artista torna con il suo StraMorgan su Rai 2 a cinque anni di distanza dalla conduzione di Freddie Morgan racconta i Queen e Ziggy Morgan presenta David Bowie e la presenza tra i giudici di The Voice of Italy.

Lezioni di musica in show a partire da quattro grandi nomi della musica italiana🎵 #stramorgan pic.twitter.com/hqgz9xmKPf — Rai2 (@RaiDue) April 4, 2023

Quando va in onda Stramorgan

StraMorgan andrà in onda dal 10 al 13 aprile in seconda serata su Rai 2. Morgan nel suo ritorno in tv sarà accompagnato da Pino Strabioli e da un’orchestra di giovani musicisti, oltre che da vari ospiti.

Le quattro puntate del programma saranno interamente dedicate alla musica, alla sua storia e ai suoi protagonisti. In una intervista al Giornale Morgan l’ha definito “una lectio magistralis di musica, per la Rai è un programma sperimentale”.

Il sogno Sanremo

Indicato da Vittorio Sgarbi come un buon nome per la conduzione del Festival di Sanremo, Morgan ha dichiarato in una intervista al Giornale di essere pronto a raccogliere la sfida, coronando un sogno: “Se la Rai me lo chiedesse, sarei contento di fare il direttore artistico del prossimo Sanremo”.

Anche eventualmente al fianco di Amadeus, artefice del successo delle ultime edizioni: “Lo chiamerei: sediamoci a un tavolo e iniziamo a lavorare”.

Per Morgan però sono necessari dei cambiamenti, perché “la musica non è solo marketing. Le canzoni dell’ultimo festival fatico a chiamarle canzoni“.