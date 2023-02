Sgarbi sindaco, assessore, sottosegretario e consigliere regionale: "Si può fare". In arrivo un altro incarico

Con l’elezione al Consiglio regionale della Lombardia, il numero di incarichi ufficiali in politica di Vittorio Sgarbi è salito a 5: è sindaco di Sutri, pro-sindaco di Urbino, assessore comunale a Viterbo, sottosegretario alla Cultura e, ora, consigliere regionale in Lombardia. Sgarbi ha commentato la notizia a ‘La Repubblica’.

Vittorio Sgarbi e i 5 incarichi: “Ecco come si può fare”

Nel corso dell’intervista, Vittorio Sgarbi ha commentato così i cinque incarichi che riveste attualmente: “Ho sempre pensato che le incompatibilità fossero un pretesto per lavorare poco”.

Poi ha aggiunto: “Io sono abituato, bisogna avere il fisico. Sono anche presidente, a titolo gratuito, di vari musei. La vitalità nel riuscire a fare collegamenti tra ruoli diversi è fondamentale e utile per tutti. Se uno mette a punto un sistema ce la fa. Devo ammettere che fare il sottosegretario è abbastanza totalizzante. In un piccolo comune, però, lavori martedì pomeriggio, mercoledì pomeriggio e giovedì mattina. Insomma, si può fare”.

Fonte foto: ANSA Vittorio Sgarbi è sindaco di Sutri, pro-sindaco di Urbino, assessore comunale a Viterbo, sottosegretario alla Cultura e, adesso, anche consigliere regionale in Lombardia. Per lui, stando a quanto dichiarato, ci sarebbe in arrivo anche un altro incarico.

Vittorio Sgarbi e l’elezione in Consiglio regionale in Lombardia: cosa farà

A proposito dell’elezione a consigliere regionale della Lombardia, Vittorio Sgarbi ha dichiarato: “Intanto lo farò per due mesi, come mi è già successo in Sardegna e in Emilia-Romagna. Poi valuteremo”.

Un altro incarico in arrivo per Vittorio Sgarbi

Nel corso dell’intervista, Vittorio Sgarbi ha anche preannunciato che è in arrivo per lui un ulteriore incarico. L’attuale sottosegretario alla Cultura (nonché sindaco di Sutri, pro-sindaco di Urbino, assessore comunale a Viterbo e consigliere regionale in Lombardia), però, non ha chiarito di cosa si tratta.

Sgarbi ha detto: “Guardi che voglio continuare ancora…”. E alla domanda: “Un altro incarico?, ha poi risposto: “Verrà fuori tra poco, non posso anticipare nulla“.

Vittorio Sgarbi, in chiusura di intervista, ha anche scherzato sul numero di cariche che avrà accumulato tra 10 anni: “Una cinquantina?! (ride, n.d.r.) Vorrà dire che ho lavorato tanto. Sa, quando passo a Palazzo Reale a Milano ancora mi rimpiangono”.