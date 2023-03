Bugo rompe il silenzio e attacca Morgan: "Basta citarmi, non sei un cantautore". La dura replica del cantante

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono passati tre anni dal Bugogate di Sanremo 2020, il famoso litigio tra Cristian Bugatti, in arte Bugo, e Morgan, al secolo Marco Castoldi. Nonostante i tanti anni alle spalle, la polemica tra i due artisti non si placa e dopo aver osservato il silenzio sulla questione a tornare a parlare è proprio Bugo, che ha alzato un nuovo polverone contro il cantante dei Bluvertigo.

Bugo rompe il silenzio e attacca Morgan

“Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera” aveva cantato Morgan, storpiando il testo di “Sincero”, la canzone che insieme a Bugatti aveva portato in gara a Sanremo nel 2020. Un brano modificato in occasione della quarta e penultima serata della kermesse che ha portato Bugo a lasciare il palco per protesta e squalificare i due.

A tre anni dal fattaccio le tensioni tra i due sono tutt’altro che risolte ed è stato lo stesso cantautore milanese ha replicare a Morgan dopo tanto silenzio. “Basta citarmi, basta parlare di me nelle trasmissioni tv” ha detto Bugo in un lungo video comparso sui social e indirizzato a “Morganetto“.

Fonte foto: Ansa

“C’è stata la pandemia, quindi per tre anni non mi andava di parlare dei cazzi nostri tra me e te e di rispondere alle stronzate che dicevi. La gente moriva, perché devo alimentare una polemica mentre la gente moriva?” ha detto Bugo che però, dopo tre anni, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Le accuse a Morgan

Nel corso del video, indirizzato a Morgan, Bugo ha quindi attaccato il frontman dei Bluvertigo accusato di essere invidioso: “Come compositore sono 20 anni che non fai un cazzo, non sei mai stato un cantautore, avresti voluto esserlo, ecco perché mi hai sempre adorato: perché non potevi essere come me“.

Bugo ha poi rincarato la dose, puntando il dito contro Morgan e accusandolo di fare carriera solo grazie all’aiuto dei politici che gli affidano dei programmi. “Com’è che si chiama, Strascemo?” ha chiesto al “nemico”, facendo riferimento al programma StraMorgan che andrà in onda da aprile su Rai2. “Hai detto che ti ho bullizzato, ma pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite” gli ha poi ricordato.

La replica di Morgan a Bugo

Dopo qualche ora non è mancata la replica di Morgan, affidata al sito Rolling Stone. Il cantante ha infatti ricordato a Bugo che il suo testo storpiato “che tutta Italia ha imparato a memoria” è stato un monito per gli errori commessi a Sanremo.

“Io sto sui palchi con artisti che sono dei giganti come Celentano, come Fossati, come Renato Zero, De Gregori, Ranieri, e imparo da loro molto umilmente, improvviso in diretta televisiva davanti a milioni di telespettatori e non mi permetto né mi azzardo a voler fare lo sbruffone e sorpassare in scena l’artista con cui ho un rapporto di grande stima e di rispetto” ha detto Morgan.

Ricordando poi quanto fatto invece da Bugo in occasione della serata cover, Morgan ha detto al cantante: “Hai fatto il gradasso sulla cover di Sergio Endrigo cantando dove non dovevi e assaltando il palco in modo prepotente e volgare per fare la primadonna”.

Poi l’affondo: “Sei proprio umanamente scadente e te la fai sotto dopo che hai fatto il vandalo, e pure il vigliacco. Dammi retta, fatti due risate e “ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”.