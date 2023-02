Sgarbi contro Sanremo 2023: "Miserabile" e "insignificante". Duri attacchi a Rai, Chiara Ferragni e Fedez

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Vittorio Sgarbi controcorrente. “Miserabile, insensato, insignificante, infantile. Niente musica né canzoni, non resta in mente nulla”. Così il sottosegretario alla Cultura del governo Meloni definisce il Festival di Sanremo 2023. Nonostante gli ottimi ascolti Sgarbi stronca il festival di Amadeus e attacca tutti, dai dirigenti Rai a Chiara Ferragni e Fedez.

Sgarbi stronca Sanremo 2023

In una intervista a La Stampa, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi boccia senza mezzi termini la 73esima edizione del Festival di Sanremo, che si è chiusa sabato 11 febbraio con la vittoria di Marco Mengoni.

Secondo il critico d’arte i vertici Rai “devono andare a casa” perché Sanremo 2023 “è stato un fallimento culturale totale“. Nonostante l’ottimo risultato in termini di ascolti. Lo share non è tutto, spiega Sgarbi, “come se il capolavoro di un grande scrittore fosse tale solo per le copie vendute. Manca un amministratore, un presidente, un direttore di rete”.

“Non puoi lasciare la più grande azienda culturale italiana in mano a Presta, Coletta, Amadeus e due capre come Fedez e Ferragni, che non sanno parlare”, dice Sgarbi. Ora, continua, serve una svolta netta, “culturale”.

Sgarbi contro i dirigenti Rai

Sgarbi critica anche i vertici Rai, che hanno “mancato alla funzione di controllo”. “Non è censura per impedire quello che è accaduto, ma per impedire che il livello sia così basso”, sostiene.

Secondo il sottosegretario la foto strappata del sottosegretario Bignami vestito da nazista è stato “un attacco infantile. Andrebbe impedito sul piano deontologico dalla Rai. Perché consentire che un uomo di governo sia irriso da Fedez?”.

Chiara Ferragni è stata la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo

Sgarbi contro Chiara Ferragni e Fedez

Vittorio Sgarbi dà poi i voti ai protagonisti di Sanremo 2023: salva Amadeus, da sette e mezzo: “Sobrio ed elegante, un buon presentatore”.

E stronca Chiara Ferragni e Fedez. Sgarbi definisce l’influencer, co-conduttrice nella prima serata e nella finale, “una inetta, una capra, goffa. Leggeva dei foglietti in una lingua improbabile che non è l’italiano. Mai visto niente di simile“. Voto due per lei

Fedez invece tra il 5 e il 6, “è pessimo ma non è un incapace totale, come la moglie”. Sul bacio sul palco tra lui e Rosa Chemical, Sgarbi dice che “non si può giudicare negativamente: è il modo in cui Rosa Chemical è esistita”.

Per Sgarbi voto 10 a Gino Paoli e Ornella Vanoni, due mostri sacri, e 8 a Al Bano, “un presidente della Repubblica di destra”.

Rai e Sanremo: i nomi di Sgarbi

Vittorio Sgarbi spiega poi quali sono i nomi che vedrebbe bene alla guida della tv pubblica e alla direzione artistica di Sanremo. Per il festival il politico punterebbe su Morgan, “un ponte fra musica classica e contemporanea: meglio un vero stravagante come lui che uno finto come Fedez”.

Per quanto riguarda la Rai, Sgarbi fa il nome di Paolo Mieli per la presidenza, mentre per il ruolo di amministratore delegato al posto di Fuortes “bisogna puntare in alto: Corrado Augias, Geminello Alvi, Roberto Andò, Emma Dante, Toni Servillo, Giorgio Montefoschi”.

Berlusconi e Putin

Inevitabile poi un commento sul caso delle ultime ore che ha messo nei guai il governo Meloni, le dichiarazioni al veleno di Silvio Berlusconi nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Sgarbi spiega che il leader di Forza Italia “è intimamente ammirato di Putin e quando si sfoga non riesce a trattenersi”.