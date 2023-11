Morgan attacca Ambra dopo il caos X Factor 2023 alla vigilia della nuova puntata: il graffio sugli Astromare

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Morgan a X Factor non c’è più, ma le sue frecciatine proseguono: gli Astromare sono stati affidati ad Ambra Angiolini e l’ormai ex giudice ha colto l’occasione per dire la sua. Quella di giovedì 23 novembre è la prima puntata di X Factor dopo il licenziamento di Morgan.

Morgan attacca Ambra Angiolini

La band degli Astromare, l’unica dell’ex Bluvertigo che è rimasta in gara, sarà affidata ad Ambra.

Morgan ha reagito con una battuta graffiante: ”Hanno affidato gli Astromare ad Ambra? Così qualcuno le insegna il do maggiore“.

Fonte foto: ANSA

Ma non è tutto: l’Adnkronos rivela il contenuto di una chat che Morgan condivide con alcuni giornalisti.

Morgan sul suo licenziamento

”Quello che è successo a X Factor è il sintomo di un Paese completamente allo sbando dal punto di vista culturale“, ha sentenziato l’artista.

E ancora: “Potete riguardare tutte le puntate sin dalle audizioni e vedrete che l’unico elemento che ha portato una conoscenza e una preparazione professionale ed artistica è stato trattato male. Così viene trattata la cultura in questo Paese”.

”È un grande dolore per me e per tutti coloro i quali si impegnano, studiano, hanno talento e merito, ma sono costretti a subire la prepotenza di uno squallido sistema di poteri economici che umiliano e vilipendono la qualità a favore di una ignoranza che si chiama esattamente analfabetismo funzionale”, ha aggiunto l’ex giudice di X Factor.

Che conclude in questi termini: ”Che non si scrivano stupidaggini sul copione della furia di Morgan e della prevedibilità di quel che è successo, ma si chiamino le cose con il loro nome: io non litigo, io combatto quel degrado, ed è cosa molto diversa”.

Dopo la sua esclusione da X Factor Morgan ha minacciato anche provvedimenti legali.

Morgan torna in Rai con StraMorgan?

Negli ultimi giorni si moltiplicano le voci su un possibile ritorno di Morgan in Rai.

Quando era nell’aria il suo licenziamento da X Factor in seguito alle battute caustiche ai danni di Fedez e Francesca Michielin e allo scontro con Ambra Angiolini, Morgan aveva lasciato intendere che avrebbe potuto fare ritorno sulla tv di Stato.

Il cantautore ha scritto di suo pugno un articolo sul sito Mowmag per dirsi “pronto per tornare in Rai”, “pronto per tornare a casa con StraMorgan”.