Modulo russo della Stazione spaziale internazionale perde liquido refrigerante da un radiatore: cosa sappiamo

Da uno dei moduli russi della Stazione Spaziale Internazionale, il Nauka, è stata rilevata una perdita di liquido refrigerante.

Cosa sappiamo

Il problema, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, è stato identificato dal Centro di controllo della Nasa a Houston e confermato visivamente dagli astronauti a bordo della Iss.

Si tratta di una fuoriuscita di liquido da uno dei due radiatori del Nauka e sia la Nasa che Roscosmos hanno comunicato che non risultano esserci pericoli per gli astronauti e per la Stazione Spaziale Internazionale.

I precedenti

Si tratta del terzo incidente dovuto a una perdita di liquido refrigerante da veicoli russi: il primo era avvenuto nel mese di dicembre 2022 sulla Soyuz Ms-22 e il secondo a febbraio 2023 su un modulo cargo Progress.

La storia del modulo Nauka

Il modulo russo Nauka si è agganciato con successo al modulo Zvezda della Stazione Spaziale Internazionale nel pomeriggio del 29 luglio del 2021, nonostante alcuni piccoli problemi al sistema propulsivo registrati dopo il lancio del 21 luglio dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan.

Nauka ha preso il posto del modulo Pirs, che era stato sganciato il 25 luglio e che si era disintegrato bruciando nell’atmosfera terrestre.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.