Modugno, capannone in fiamme: 11 squadre di vigili del fuoco sul posto, incendio visibile a km di distanza

All’alba di giovedì 22 settembre un vasto incendio si è sviluppato in un capannone con sede nella zona industriale di Modugno (Bari). La colonna di fumo scatenata dalle fiamme si è levata in cielo ed è visibile a parecchi chilometri di distanza.

Undici squadre di vigili del fuoco per domare l’incendio

Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe acceso in un capannone in via Roma intorno alle 6.20.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul luogo dell’incendio per domare le fiamme con undici squadre.

Fonte foto: Tuttocittà

A fuoco vari articoli di commercio

Al momento restano ignote le cause che hanno dato il via all’incidente.

Le testate locali baresi hanno reso noto che il capannone interessato dall’incendio ospita un’attività gestita da cinesi e che le fiamme hanno cominciato a divampare nei sotterranei dello stabile dove sono stati depositati vari articoli di commercio.

Nessun ferito

Secondo le prime ricostruzioni nessuna persona sarebbe rimasta ferita.