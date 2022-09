Milano, saluto fascista dell'assessore Romano La Russa al funerale: è il fratello di Ignazio, esponente di FdI

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ripreso di spalle mentre era intento a fare il saluto fascista al funerale di Alberto Stabilini, storico militante di destra fin dagli anni Settanta. Si è abbattuta così la bufera su Romano La Russa, fratello del senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa nonché attuale assessore alla sicurezza di Regione Lombardia. Il video del 70enne, riconoscibile dopo essere stato ripreso anche frontalmente, è rimbalzato sul web provocando polemica e aspre critiche.

Romano La Russa il saluto fascista

Nel video che circola sui social, infatti, si vede chiaramente il volto di Romano La Russa. Il fratello del senatore di Fratelli d’Italia, infatti, è stato ripreso prima mentre guardava in alto e poi, qualche secondo dopo, mentre sollevava il braccio destro al cielo per il saluto fascista in via Copernico, a Milano.

Si tratta del cosiddetto saluto del “presente”, che di solito si vede quando si tengono le commemorazioni funebri di militanti dell’estrema destra. Nel video, diventato virale e pubblicato anche da dal consigliere regionale Pd Pietro Bussolati, si sentono infatti le altre persone urlare “presente”.

La Russa al funerale di Stabilini

Come detto, il video che è rimbalzato sui social ed è subito diventato virale, è stato fatto in occasione del funerale di Alberto Stabilini, storico militante di destra fin dagli anni Settanta che Romano La Russa conosceva bene.

Stabilini e La Russa, infatti, nel 1973 erano stati fermati e portati in carcere per gli scontri in cui era stato ucciso l’agente Marino.

Chi è Romano La Russa

Fratello minore del ben più noto Ignazio La Russa (di recente in polemica con Lerner), Romano fa anche lui parte di Fratelli d’Italia ed è appena subentrato nella giunta lombarda al posto di Riccardo De Corato che ha deciso di candidarsi in Parlamento.

Il curriculum del politico siciliano è ricco di esperienze di spessore: dal luglio 2004 al novembre 2008 è stato europarlamentare col gruppo Unione per l’Europa delle Nazioni, mentre dal giugno 2008 al marzo 2010 è stato assessore dell’Industria della Regione Lombardia sotto il governatore Formigoni che dal 2010 al 2013 lo ha voluto nei panni di assessore alla sicurezza.

Il passato politico è anch’esso ricco di passaggi tra un partito a un altro. Entrato nel panorama con il Movimento Sociale Italiano nel 1995, è poi passato a Alleanza Nazionale, Popolo delle Libertà e infine, dal 2013, alla corte di Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia.