Milano, marito e moglie trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicido. Allarme lanciato da un nipote

Una coppia di 84enni, marito e moglie, è stata trovata senza vita in un appartamento in zona Porta Romana, a Milano. L’allarme è scattato intorno alle 21,30 di sabato 12 novembre, quando un nipote ha provato a mettersi in contatto con i nonni senza riuscirci. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, ma secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Al momento altre ipotesi non sono state escluse

In base alle prime ricostruzioni della polizia, giunta sul posto, l’uomo avrebbe prima sparato alla moglie con un fucile e poi, con la stessa arma, si sarebbe tolto la vita.

Tuttavia, precauzionalmente le forze dell’ordine al momento non escludono anche altre piste, anche se nell’appartamento della coppia non sono stati trovati segni che possano far pensare, per esempio, a una rapina.

Allarme lanciato da un nipote della coppia

Un nipote della coppia, che abita nello stesso stabile e ogni giorno incontrava gli anziani per scambiare qualche parola, non riuscendo a mettersi in contatto con loro si è recato nell’appartamento.

Una volta aperta la porta ha trovato i due cadaveri e ha lanciato l’allarme avvertendo subito i soccorsi.

Come riportato da Milano Today, sul posto sono giunti gli operatori sanitari dell’Ares 118, ma per i due coniugi non c’era già nulla da fare.

Peggioramento delle condizioni di salute della donna

A quanto pare, nel corso dell’ultimo anno, le condizioni psico-fisiche della donna 84enne era peggiorate in modo rapido.

A prendersi cura di lei è stato il marito. Non è escluso che il peggioramento delle condizioni dell’anziana possa aver portato l’uomo a compiere l’omicidio-suicidio.

Ma come detto, per il momento non sono state escluse, in via precauzionale, anche altre ipotesi per spiegare quanto accaduto sabato sera nell’appartamento in zona Porta Romana a Milano.