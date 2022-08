Omicidio-suicidio nel Biellese, uccide la madre e si getta dal ponte della Pistolesa

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Ha ucciso la madre prima di lanciarsi nel vuoto dal ponte della Pistolesa. Sono ancora da chiarire le cause dell’omicidio-suicido avvenuto a Strona, piccolo centro del Biellese orientale, in Piemonte, dove un uomo di 58 anni ha deciso di togliere la vita alla madre di 79 anni, prima di raggiungere il ponte che collega i vicini comuni di Veglio e Mosso e lanciarsi nel vuoto.

Omicidio-suicidio nel Biellese, l’allarme

Sono ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti per ricostruire il contesto e le motivazioni che avrebbero spinto il 58enne a commettere l’omicidio-suicidio. La scoperta dell’accaduto da parte dei carabinieri è stata possibile grazie all’allarme lanciato da alcuni passanti che hanno notato l’auto dell’uomo parcheggiata proprio accanto al ponte, conosciuto tristemente per diversi suicidi.

Quando i militari dell’Arma sono andati a casa dell’uomo, hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana madre, con la quale conviveva.

Il commento del sindaco

Sulla vicenda è arrivato il commento del sindaco di Biella, Claudio Corradino, interpellato da Adnkronos: “Non sappiamo se alla base di questa tragedia ci fosse la disperazione di un figlio per la condizione della madre. Di sicuro posso esprimere la mia vicinanza alla comunità di Strona e il rispetto per gli altri familiari – ha detto. L’obiettivo che dobbiamo porci per il futuro è quello di cercare di evitare che tragedie come queste possano ripetersi”.