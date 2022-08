Milano, investita sul marciapiede da uomo in bicicletta: grave donna di 63 anni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una donna di 63 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita sul marciapiede a Milano da un pirata della strada in bicicletta. Come riportato da Repubblica la vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso in seguito alla caduta per terra che le ha provocato un forte trauma alla testa. Secondo le prime informazioni non sarebbe però in pericolo di vita. L’uomo sarebbe scappato via subito dopo dell’arrivo dei soccorsi.

L’incidente

L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi in via Meda, a Milano. Secondo le testimonianze dei presenti che hanno assistito alla scena, il pirata della strada sarebbe un rider, che stava viaggiando a forte velocità in sella alla sua bicicletta, sul marciapiede.

La polizia locale del capoluogo lombardo sta effettuando gli accertamenti sul caso per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare la versione riportata dai testimoni.

Stando alle prime informazioni raccolte, la donna stava uscendo dal portone di casa, in via Meda, intorno alle 10 quando, appena messo un piede fuori dall’androne del palazzo, è stata travolta a tutta velocità dal ciclista.

Via Meda, dove è avvenuto l’incidente

Il pirata della strada

Gli agenti sono a lavoro inoltre per identificare l’uomo che avrebbe aspettato l’arrivo del 118 per poi darsi alla fuga.

In particolare sono in corso di acquisizione i filmati delle telecamere della strada dove è avvenuto l’investimento, le immagini saranno passate al vaglio per risalire all’identità del ciclista.