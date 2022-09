Maltempo, scatta l’allerta rossa in Basilicata, nubifragi nel trapanese: la situazione sulla Penisola

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

L’autunno arriva con forza. Nubifragi, temperature in calo e forti venti sono attesi per questa settimana.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per alcune zone della Basilicata, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni meteo.

L’allerta meteo di oggi

Continua la forte ondata di maltempo che imperversa lungo l’Italia. Rovesci e violenti temporali hanno colpito tutto il centro-sud.

Fonte foto: ANSA Una strada allagata

Per la giornata di oggi, 26 settembre, la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per la Basilicata, mentre per Campania, Molise, parte della Puglia e Calabria settentrionale l’allerta si ferma all’arancione.

L’allerta che interessa la Basilicata è stata diramata in particolare per i rischi idrogeologici, cioè possibili frane, smottamenti, crolli di roccia e colate di fango che potrebbero essere causati dal maltempo.

A questo si aggiunge il rischio idraulico, ovvero quello legato ad allagamenti e alluvioni causati da importanti corsi d’acqua.

La condizione di allerta arancione, invece, riguarda fenomeni più intensi del normale, pericolosi sia per l’incolumità delle persone sia per i beni e le attività ordinarie.

Le condizioni per la settimana

Atteso tra oggi e domani un peggioramento delle condizioni meteo, con l’avanzata di una perturbazione originata da un flusso di aria fredda in arrivo dalla Groenlandia.

Questa prima perturbazione dovrebbe essere seguita da altre due, che dovrebbero creare una situazione di maltempo stabile sulle zone tirreniche, per poi migliorare in vista del fine settimana.

Uffici e scuole chiuse a Trapani

Intanto, il nubifragio che tra ieri notte e stamattina ha colpito il Trapanese ha causato allagamenti e chiusure delle scuole e degli uffici.

Un rovescio temporalesco improvviso ma non inaspettato, data l’allerta gialla di ieri sulla Regione, che stava a indicare la possibilità di fenomeni intensi localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari.

Il punto sul meteo e sulle criticità da affrontare è disponibile e sempre in aggiornamento sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.