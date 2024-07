Caldo intenso ma anche forti temporali e grandine secondo le previsioni meteo: dove pioverà nel weekend

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le previsioni meteo per le giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 parlano di caldo molto intenso con punte di 40°C su una parte d’Italia, ma anche di forti temporali con rischio di grandine di grosse dimensioni in altre zone del Paese. La prossima settimana, invece, ci saranno temperature in diminuzione ovunque.

Ma dove pioverà nel weekend?

Caldo in attenuazione ma ancora bollino rosso in diverse città

Come reso noto dal ministero della Salute, su diverse città ci sarà ancora un caldo da “bollino rosso” tra venerdì, sabato e domenica.

Più precisamente, venerdì 19 è segnalato un caldo da “livello 3” (condizioni di emergenza con ondata di calore e possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche) in 14 città (Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo).

Sabato 20 luglio, “bollino rosso” in 17 città (oltre alle 14 già citate, si aggiungono Bari, Brescia e Verona).

Per domenica 21 luglio, il ministero della Salute ha indicato allerta massima in 12 città (Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo).

Fonte foto: ANSA

Allerta gialla per rischio temporali in 4 regioni

Il Nord Italia, invece, sarà ancora alle prese col maltempo. Per la giornata di venerdì 19 luglio, la Protezione Civile ha segnalato allerta gialla per rischio temporali in quattro regioni:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Allerta gialla per rischio idrogeologico, invece, solo in Trentino Alto Adige e, più precisamente, nella Provincia Autonoma di Trento e nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo del weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Sabato 20 luglio

Nord: Prevalenza di sole su gran parte dei settori, fatta eccezione per una modesta variabilità sul Triveneto con qualche breve rovescio. Temperature in diminuzione, con massime tra i 28 e i 33 gradi.

Prevalenza di sole su gran parte dei settori, fatta eccezione per una modesta variabilità sul Triveneto con qualche breve rovescio. Temperature in diminuzione, con massime tra i 28 e i 33 gradi. Centro: Inizialmente soleggiato ma al pomeriggio sviluppo di isolati acquazzoni o temporali in Appennino in estensione all’Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, con massime tra i 31 e i 36 gradi.

Inizialmente soleggiato ma al pomeriggio sviluppo di isolati acquazzoni o temporali in Appennino in estensione all’Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, con massime tra i 31 e i 36 gradi. Sud: Sole prevalente con sviluppo di qualche acquazzone dal pomeriggio sui rilievi. Temperature in lieve diminuzione, con massime 33 e 38.

Domenica 21 luglio

Nord: Inizialmente soleggiato, dal pomeriggio piogge e temporali al Nordovest, in estensione al Triveneto, localmente forti e con grandine, più deboli in Emilia. Temperature in calo, con massime tra 27 e 32.

Inizialmente soleggiato, dal pomeriggio piogge e temporali al Nordovest, in estensione al Triveneto, localmente forti e con grandine, più deboli in Emilia. Temperature in calo, con massime tra 27 e 32. Centro: Tempo in prevalenza soleggiato ma tra sera e notte peggiora dalla Toscana verso Marche, Umbria e Nord Lazio con acquazzoni e temporali. Temperature in calo, con massime tra 32 e 37.

Tempo in prevalenza soleggiato ma tra sera e notte peggiora dalla Toscana verso Marche, Umbria e Nord Lazio con acquazzoni e temporali. Temperature in calo, con massime tra 32 e 37. Sud: Sole prevalente con passaggio di qualche velatura o stratificazione. Temperature in locale diminuzione, con massime tra 32 e 37 gradi.