Messina, bimbo di 2 anni morto investito dall'auto del padre. Un fratellino avrebbe messo in folle per sbaglio

Tragedia nel quartiere di Bordonaro, nella zona sud di Messina. Un bambino di 2 anni è stato investito dall’auto del padre, sceso dal veicolo per aprire il garage. Si pensa che il fratellino, per sbaglio, abbia spostato il cambio, mettendo in folle e facendo muovere l’auto. Indagini in corso.

L’incidente

L’intera famiglia era a bordo dell’auto intorno alle 22:30 di domenica 12 giugno.

Il padre, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sceso per aprire il garage.

L’auto si sarebbe però rimessa in movimento, colpendo il bambino di 2 anni. Per il piccolo, l’impatto è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, cui la Procura di Messina ha affidato le indagini.

L’ipotesi del cambio azionato per sbaglio

Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato il movimento dell’auto.

In piedi, l’ipotesi del tragico incidente: l’altro fratellino, di poco più grande, potrebbe aver azionato involontariamente il cambio.

L’auto si sarebbe quindi mossa, investendo il bambino di due anni che in quel momento si trovava davanti alla macchina.

Nelle vicinanze anche la madre con un altro figlio.

La corsa in ospedale

Per la piccola vittima, vana la corsa in ospedale in ambulanza: è morta al Policlinico.

I genitori sono sotto choc, la Procura ha disposto il sequestro dell’area dell’incidente.