Messa ad Arcore a un mese dalla morte di Silvio Berlusconi, presenti i familiari e alcuni fedelissimi

I familiari e gli amici più stretti di Silvio Berlusconi si sono ritrovati nella cappella privata di Villa San Martino, ad Arcore, per la celebrazione di una messa. Poco prima di mezzogiorno di mercoledì 12 luglio, a un mese esatto dalla morte dell’ex premier, le auto di Marcello Dell’Utri, dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, della primogenita Marina Berlusconi e del presidente Mediaset Fedele Confalonieri hanno varcato i cancelli della residenza, dove ora abita l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina.

La cerimonia è durata circa un’ora

La funzione religiosa, in forma strettamente privata, è durata circa un’ora. Intorno alle 13 i partecipanti hanno lasciato Villa San Martino a bordo delle rispettive auto, accompagnate da alcuni van e macchine di scorta.

All’interno della cappella della residenza di Arcore del fondatore di Forza Italia, già prima del giorno dei funerali di Stato che si sono tenuti nel duomo di Milano, era stata officiata una messa in ricordo di Silvio Berlusconi.

A Milano un murale in onore di Silvio Berlusconi

All’esterno di Villa San Martino sono ancora appesi gli striscioni delle tante persone che hanno voluto rendere omaggio all’ex premier.

Inoltre, a un mese dal decesso, a Milano è comparso un murale dedicato a Silvio Berlusconi, per l’esattezza in via Volturno 34.

Si tratta di un’immagine dell’ex premier, firmata da AleXsandro Palombo, con la scritta “Self-Made Man goes away!”, diventata immediatamente un’attrazione per i passanti che hanno scattato foto in posa davanti al murale.

Il messaggio del vicempremier Antonio Tajani

Antonio Tajani, vicepremier e storico esponente di Forza Italia, ha voluto ricordare il fondatore del partito a un mese dalla scomparsa.

“Un mese fa se ne è andato Silvio Berlusconi, una perdita tremenda, per me, per Forza Italia e ovviamente per la sua famiglia. Abbiamo perso un padre, un amico, un fratello maggiore che ci ha sempre incoraggiato ad andare avanti. Noi abbiamo il dovere di andare avanti per rendergli onore e trasformare in realtà tutti i suoi sogni”, ha scritto Tajani.

Silvio Berlusconi è morto presso l’ospedale San Raffaele di Milano il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni.

