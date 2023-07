A Portofino sorgerà la prima "via Silvio Berlusconi" in Italia: delibera approvata dalla giunta comunale

Sorgerà a Portofino, in Liguria, la prima “via Silvio Berlusconi” in Italia. La giunta comunale della celebre località ligure ha approvato una delibera che dà il via libera all’intitolazione della prima strada dedicata al leader di Forza Italia morto lo scorso 12 giugno 2023.

La decisione dell’amministrazione comunale

A formalizzare la decisione, secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, è stata la giunta comunale con una delibera approvata nella giornata di sabato 8 luglio.

La via individuata è quella che, dal centro cittadino, porta a Villa dell’Olivetta. La cerimonia di intitolazione avverrà il 29 settembre prossimo, in quello che sarebbe stato l’87ettesimo compleanno di Berlusconi.

Chiesta la deroga

Il Comune di Portofino, secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, chiederà ora al Prefetto di Genova la deroga per sorpassare la norma che prevede che passino almeno dieci anni dalla morte per poter intitolare una strada al soggetto scomparso.

Il leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio, è morto lo scorso 12 giugno presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato.

Il sostegno di Toti

A sostenere l’iniziativa di intitolare una strada a Silvio Berlusconi è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Una delle prime strade dedicate al Presidente Silvio Berlusconi sarà a Portofino, il borgo al quale il Cavaliere era da sempre legato e dove oggi – ha scritto Toti su Facebook – vive il figlio Pier Silvio con la sua famiglia. La passeggiata che dal centro va a Villa dell’Olivetta, prima dimora portofinese del Presidente, porterà il suo nome”.

“Le sue vacanze, il suo ristorante preferito, le chiacchierate in piazzetta e al Castello di Paraggi: ricordarlo qui, così, ci sembrava la cosa più giusta. E questa strada, che con il sindaco Viacava inaugureremo proprio il 29 settembre data del suo compleanno, sarà per sempre il segno del legame speciale tra Berlusconi e la Liguria” ha poi aggiunto Toti, ricordando l’amore di Berlusconi per Portofino.

Nel frattempo, continuano a tenere banco le notizie relative al testamento di Berlusconi. Sabato 8 luglio Veronica Lario, l’ex moglie del leader di Forza Italia, ha dichiarato di non essere mai stata messa a conoscenza del testamento redatto dal “Cavaliere” nell’ottobre del 2006 e di non averne saputo niente “fino a 2 giorni fa”.