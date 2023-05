Maxi incendio alla Caviro di Faenza con fiamme ed esplosioni: nube di fumo visibile a chilometri di distanza

Un maxi incendio è scoppiato allo stabilimento del gruppo Caviro, grande cooperativa vitivinicola di Faenza, nella mattinata di lunedì 8 maggio.

Cosa è successo a Faenza

Attorno alle ore 12 sono arrivate tantissime segnalazioni ai Vigili del Fuoco, intervenuti sul luogo dell’incendio con vari mezzi da Faenza, Lugo, Castel Bolognese e dalla centrale di Ravenna.

Nella zona attorno allo stabilimento della Caviro, come riporta ‘Il Resto del Carlino, si sentono anche dei botti, probabilmente causati dalle esplosioni dei silos. Fiamme e fumo sono visibili anche a chilometri di distanza dal luogo in cui ha avuto origine l’incendio, del quale al momento non si conosce la causa.

🔴 #Faenza (RA), dalle 12 #vigilidelfuoco impegnati con dieci squadre per l’#incendio in una distilleria, interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Nessuna persona risulta coinvolta, operazioni in corso [#8maggio 12:50] pic.twitter.com/518hAkHHf8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 8, 2023

La comunicazione dei Vigili del Fuoco

Su ‘Twitter’, i Vigili del Fuoco hanno pubblicato un post sull’incendio di Faenza: “Faenza (RA), dalle 12 Vigili del Fuoco impegnati con dieci squadre per l’incendio in una distilleria, interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Nessuna persona risulta coinvolta, operazioni in corso”.

Lo stabilimento Caviro

Lo stabilimento del gruppo Caviro si trova in via Convertite 8 a Faenza. Qui sono presenti gli impianti di Caviro Extra, che si occupa della lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione tra cui l’alcol etilico (tutto ciò rende ancora più pericoloso l’incendio). Accanto agli impianti c’è la palazzina con gli uffici dei dirigenti.

L’evacuazione

Oltre allo stabilimento del gruppo Caviro, è stata evacuata anche la scuderia Alpha Tauri, che si trova a pochi metri di distanza dal luogo dell’incendio.

Le vie di Faenza interessate all’evacuazione sono: via Cantrigo, via Celletta, via Cerchia, via Convertite, via dal Prato, via Finali, via Malpighi, via Morgagni, via Murri, via Pacinotti, via Piero della Francesca, via Righi, via San Silvestro, via Spallanzani, via Ramazzini, via Valsalva.

Per ragioni di sicurezza, i cittadini sono stati invitati a portarsi ad almeno un chilometro di distanza dall’azienda Caviro.

L’altro incendio a Ceriano Laghetto

Nella mattinata di lunedì 8 maggio un altro incendio di grandi dimensioni è scoppiato in un’officina meccanica a Ceriano Laghetto e, più precisamente, nella frazione Dal Pozzo del comune nella provincia di Monza e della Brianza. In questo caso l’incendio sarebbe partito dal motore di un’automobile in riparazione. La colonna di fumo nero ha riempito la città dando origine a code e rallentamenti.