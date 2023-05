Dal motore di un'auto scoppia un incendio in un'officina a Ceriano Laghetto: la nube di fumo avvolge la città

Grosso incendio a Ceriano Laghetto. Nella frazione Dal Pozzo del comune in provincia di Monza e della Brianza, nella prima mattina di lunedì 8 maggio le fiamme hanno avvolto un’officina meccanica, dopo un incendio partito dal motore di un’auto in riparazione. La colonna di fumo nero ha riempito la città creando code e rallentamenti.

Lo scoppio dell’incendio

L’allarme è stato dato nella mattinata di lunedì 8 maggio, quando un grosso incendio è scoppiato nel comune di Ceriano Laghetto, nella frazione Dal Pozzo.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato dalla testata il Saronno, le fiamme sarebbero divampate in un’officina meccanica, situata in via Mazzini, tra Ceriano Laghetto e Saronno.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune in cui è scoppiato l’incendio, nella frazione Dal Pozzo, in provincia di Monza e della Brianza

All’interno dell’azienda, che si occupa di riparazione di automobili, le fiamme stanno consumando le gomme delle vetture presenti.

L’incendio, probabilmente, sembra essere partito dal motore di un veicolo che era in attesa di essere riparato.

Sul posto, poco dopo le 11 di mattina, sono accorse 5 squadre di vigili del fuoco, primi tra tutti quelli del distaccamento di Saronno.

Tutte le persone presenti sul posto sono state evacuate in tempo e non si segnalano feriti o intossicati dal fumo.

Non è ancora nota la portata dei danni alla struttura, ma le fiamme hanno coinvolto anche gli appartamenti che si trovano sopra la ditta.

La colonna di fumo

La nube nera di fumo proveniente dall’azienda in fiamme si è diffusa molto presto in tutta la città, divenendo visibile anche dalla Cassina Ferrara, frazione di Saronno, fino al comune di Limbiate.

Questo ha generato preoccupazione nei cittadini e ha causato anche un rallentamento nel traffico, dovuto alla scarsa visibilità.

Le lunghe code formatesi hanno reso necessario l’intervento della polizia locale di Ceriano Laghetto e di Saronno, oltre che dei carabinieri.

Altro incendio in fabbrica

Appena due giorni prima, sabato 6 maggio, una densa colonna di fumo nero si era innalzata sul cielo di Vigevano, in seguito dell’incendio che aveva colpito la Ilga Gomma, uno storico stabilimento per la produzione di suole.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e aveva richiesto ai vigili del fuoco diverse ore per riuscire a domare le fiamme.

Anche in quell’occasione, le cause dello scoppio dell’incendio non erano certe, ma per sicurezza il sindaco aveva consigliato di tener chiuse le finestre e di uscire solo per strette necessità, indossando una mascherina.