Matteo Salvini sulle elezioni Regionali in Sardegna 2024: "Il voto del 25 febbraio è un referendum Lega-M5s"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

“Il voto di domenica prossima è un referendum: Lega e M5S, tra chi vuole fare e chi vuole bloccare, tra il futuro e il passato. Non sono elezioni Regionali, è una scelta di vita”. Lo ha detto questa domenica 18 febbraio il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel secondo giorno del suo quarto mini tour in Sardegna per la campagna elettorale per le consultazioni del 25 febbraio.

“Se la Sardegna vuole fermarsi, tornare indietro e restare ancora più isolata e bloccata, sceglie il M5s – ha sottolineato ai giornalisti a Lanusei, in Ogliastra -. Se invece punta sullo sviluppo, sulle strade, le ferrovie, i porti, gli aeroporti, la Lega c’è”.

E ancora: “Il ministro delle Infrastrutture deve portare in Sardegna quello che manca da troppi anni, è troppo lontana da Roma. Stiamo investendo 5 miliardi di euro sulle strade e le ferrovie della Sardegna, ci stiamo occupando dei porti: voglio portare ai sardi quei diritti che mancano da troppo tempo”.