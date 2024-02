Alessandra Todde prima delle elezioni Regionali in Sardegna 2024: la candidata M5S cita Michela Murgia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A pochi giorni dalle elezioni Regionali in Sardegna, in programma domenica 25 febbraio 2024, la candidata del M5S Alessandra Todde ha attaccato il suo principale avversario, Paolo Truzzu (scelto dal centrodestra), citando anche la scrittrice Michela Murgia, morta lo scorso 10 agosto.

“Andremo per i territori, incontreremo tutti gli elettori e le elettrici per parlare di quello che è il cambiamento, questa coalizione che si è costituita per rappresentare dei valori solidi e progressisti. È evidente la voglia di non avere più questa giunta che ha lasciato la Sardegna in macerie”, ha dichiarato giovedì 15 febbraio, citata dall’Ansa.

La candidata, supportata anche dal Pd, ha attaccato l’avversario Paolo Truzzu, che aveva definito Michela Murgia una ‘totalitaria‘: “Credo che siano parole sconcertanti, nei confronti di una donna che non può più rispondere. È importante rivendicare il grande lascito di Michela per la Sardegna”.