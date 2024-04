Matteo Bassetti sul malore di Evan Ndicka in Udinese-Roma, l'attacco ai politici che tirano in ballo i vaccini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il malore accusato dal calciatore della Roma Evan Ndicka durante la partita con l’Udinese ha fatto emergere nuovi sospetti sui vaccini.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, è intervenuto pubblicamente per fare chiarezza e smentire queste voci.

Il messaggio di Bassetti sul malore di Evan Ndicka

Sul social network ‘X’, Matteo Bassetti, in riferimento al malore di Evan Ndicka durante Udinese-Roma, ha scritto: “Alcuni politici italiani senza alcuna competenza scientifica e – soprattutto senza conoscere i referti medici – si interessano al caso del giocatore della Roma Ndicka per addurre i soliti sospetti sui vaccini. Gli ricordo che nel calcio italiano sono sempre successi eventi simili, da Manfredonia a Morosini per passare da Curi e Astori, solo per citarne alcuni. Non si rendono conto del male che stanno facendo ai vaccini e indirettamente ai cittadini che dovrebbero tutelare e rappresentare”.

In un altro post, il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova ha citato un messaggio di Lucio Malan, presidente del Gruppo Fratelli d’Italia al Senato, che aveva scritto: “Le drammatiche immagini del malore di Evan Ndicka. A lui auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause”.

Il commento di Matteo Bassetti: “Quali sono le competenze tecnico-scientifiche per usare questi toni e fare affermazioni di questa gravità?”.

Cosa è successo e come sta Evan Ndicka

Evan Ndicka si è accasciato in campo durante Udinese-Roma, toccandosi il petto. Inizialmente si è pensato a un infarto, ma i successivi accertamenti effettuati in ospedale hanno escluso problemi cardiaci: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe aver avuto una compressione polmonare, con possibile pneumotorace. ‘ANSA’ ha fatto sapere che Ndicka, ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ha trascorso la notte “serenamente” e che la situazione è “al momento tranquilla“.

Fonte foto: ANSA

Evan Ndicka trasportato in barella negli spogliatoi dopo il malore durante Udinese-Roma.

Il messaggio della Roma su Evan Ndicka

L’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha fatto sapere che non sono previsti bollettini medici ufficiali sulle condizioni di salute di Evan Ndicka.

A fornire gli aggiornamenti sarà la Roma, che nella serata di domenica ha pubblicato il seguente messaggio su X: “La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan!”.