Evan Ndicka resta ricoverato dopo il malore durante Udinese-Roma: come sta il giocatore, cos'ha avuto in campo

Evan Ndicka è ancora ricoverato in ospedale dopo il malore accusato in campo durante la partita di Serie A tra Roma e Udinese. Ma cos’ha avuto il giocatore ivoriano? E come sta ora? Dopo il grande spavento (inizialmente si era temuto un infarto), arrivano notizie confortanti.

Il malore di Evan Ndicka in campo durante Udinese-Roma

Era passata da poco la metà del secondo tempo di Udinese-Roma quando Evan Ndicka, difensore ivoriano della Roma classe 1999, si è toccato il petto e si accasciato a terra, mentre il pallone era in tutt’altra zona del campo e non c’erano avversari attorno a lui.

Fin da subito c’è stata grande apprensione al ‘Bluenergy Stadium’ di Udine, tanto che la partita è stata definitivamente sospesa al minuto 72. Il difensore, dapprima portato in barella negli spogliatoi (nel tragitto, Ndicka, rimasto sempre cosciente, ha provato a tranquillizzare tutti facendo il segno col pollice alto), è stato sottoposto a un primo elettrocardiogramma allo stadio e poi trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia in “codice giallo“.

Evan Ndicka in azione durante Udinese-Roma prima del malore.

Cosa ha avuto Evan Ndicka e come sta ora

Stando a quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’esito del primo elettrocardiogramma a cui è stato sottoposto Evan Ndicka negli spogliatoi del ‘Bluenergy Stadium’ aveva avuto un “esito preoccupante“.

Trasportato in ospedale, il calciatore ivoriano ha effettuato nuovi esami che, fortunatamente, hanno escluso problemi cardiaci (inizialmente, si era temuto un infarto).

Ndicka, nello specifico, è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici e neurologici, tac inclusa. Da quanto filtra, come riportato ancora dalla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe essersi trattato di una compressione polmonare, con possibile pneumotorace.

In base a quanto appreso dall’agenzia ‘ANSA’ da fonti sanitarie dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine nella mattinata di lunedì 15, Evan Ndicka ha trascorso la notte “serenamente” e la situazione è “al momento tranquilla”.

La direzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha reso noto che non è prevista la diffusione di bollettini medici, che saranno gestiti direttamente dall’As Roma. Nelle prossime ore sono previsti aggiornamenti sulle possibili dimissioni e il rientro del calciatore nella Capitale.

La nota della Roma dopo il malore di Evan Ndicka

Alle ore 22,05 di domenica 14 aprile, la Roma ha pubblicato una nota sui suoi canali social per aggiornare i tifosi sulle condizioni di salute di Evan Ndicka.

Nel messaggio si legge: “La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan!”.