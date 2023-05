Masso si stacca dalla montagna a Sora per la pioggia e sfiora una casa: tanta paura dopo un boato fortissimo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragedia sfiorata a Sora, in provincia di Frosinone, dove un masso caduto da una montagna non ha centrato per poco un’abitazione. L’incidente, che avrebbe potuto provocare un bilancio tragico, è avvenuto nella tarda serata di lunedì 1 maggio 2023.

Masso si stacca dalla montagna

Secondo quanto riferito dai media locali, nella tarda serata di lunedì 1 maggio 2023 i cittadini di una zona periferica di Sora sono stati spaventati da un violento rombo e un forte boato. Subito è stato lanciato l’allarme e diverse persone sono scese in strada per mettersi al sicuro.

Poco più in là, in via Gelsi, una famiglia ha però tirato un sospiro di sollievo dopo che un masso si era staccato dal costone di San Casto, montagna che sovrasta la zona periferica del paese e che si trova sopra l’abitazione. La roccia, caduta per diversi metri, ha sfiorato il tetto della casa per poi concludere la propria corsa su un terreno adiacente.

Soltanto per poco il masso non ha impattato sul tetto dell’abitazione che, di fatto, avrebbe potuto provocare un bilancio tragico.

Il racconto dei testimoni

Avvertito il forte rumore, i cittadini di Sora hanno subito chiamato i soccorsi. Ai vigili del fuoco giunti sul posto sono state fornite quindi le prime testimonianze, con diversi cittadini che hanno raccontato di aver sentito un forte rumore e poi il boato della caduta del masso.

L’area è stata circoscritta e messa in sicurezza in attesa del sopralluogo da parte dei tecnici del Comune e di un geologo che dovranno stabilire l’esatta natura dello smottamento e degli interventi da intraprendere in maniera celere.

Le condizioni meteo a Sora

Secondo i primi rilievi, sembrerebbe che lo smottamento possa essere stato causato dalle avverse condizioni meteo che nelle ultime ore hanno provocato ingenti precipitazioni in terra Ciociara.

A Sora, nello specifico, lunedì 1 maggio è stata una giornata ricca di precipitazioni che, stando al parere degli esperti, potrebbero aver facilitato il cedimento del terreno e la caduta del masso nella zona periferica del paese in provincia di Frosinone.

Ma saranno i rilievi del caso, come detto, a chiarire la natura dell’incidente che per fortuna non ha causato feriti.