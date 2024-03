Martina Oliviero regina del cioccolato e del torrone a Boss in incognito: quanto guadagna con la sua azienda

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Martina Oliviero è la manager dell’azienda dolciaria Oliviero, leader italiana nella produzione di cioccolato e torrone. Nella serata di lunedì 25 marzo la giovane alla guida dell’azienda con sede a Monteforte Irpino (Avellino) è stata protagonista di “Boss in incognito” (una replica di una puntata del 2022), il docu-reality di Rai 2 in cui alcuni imprenditori decidono di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti.

Il ruolo di Martina Oliviero

Martina Oliviero ha 30 anni e gestisce l’azienda di famiglia insieme al padre Filippo e alla sorella Annachiara, di 3 anni più grande.

L’attività di Martina all’interno della compagnia spazia dalla definizione dell’organizzazione, della produzione, degli investimenti e dei finanziamenti fino alle risorse umane e al reclutamento del personale. Insieme a un’azienda esterna, dirige anche il marketing e la parte comunicativa.

L’azienda dolciaria Oliviero produce ogni anno oltre 5mila quintali di torrone, utilizzando 8mila quintali di cioccolata

Nel corso di un’intervista per Il Corriere risalente al 2022, la donna aveva parlato della sua vita personale, raccontando di essere fidanzata ma per il momento molto concentrata sulla carriera e sulla sua realizzazione professionale.

I traguardi dell’azienda

Martina lavora nell’azienda fondata dal bisnonno nel 1910 fin dall’età di 18 anni: all’epoca il padre propose a lei e alla sorella di coinvolgerle nell’impresa ed ampliare l’attività imprenditoriale.

Detto fatto: lo stabilimento di Monteforte Irpino si estende su ora su 10mila metri quadrati e produce ogni anno oltre 5mila quintali di torrone, utilizzando 8mila quintali di cioccolata.

Il volume d’affari complessivo si aggira intorno ai 20 milioni di euro, con il 35% della produzione destinato all’internazionalizzazione (la Oliviero esporta i prodotti in 18 paesi) e il restante al mercato italiano.

Quanto guadagna la giovane manager

Ma quanto guadagna Martina Oliviero? Impossibile fare stime precise: come confermato dalla diretta interessata, lei, la sorella e il padre hanno pari quote dell’azienda dolciaria.

Come riportato da money.it, quest’ultima ha registrato nel 2022 un fatturato di quasi 20 milioni di euro. Non sono ancora disponibili al pubblico, invece, i dati relativi al 2023.

Sappiamo però che attualmente l’impresa può contare su 105 dipendenti e un capitale sociale di 830mila euro. L’utile, sempre relativo al 2022, ha invece superato 1,2 milioni di euro.