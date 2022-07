Marmolada, recuperato il corpo della decima vittima: il bilancio definitivo tra morti e dispersi

Importanti passi avanti nelle ricerche delle persone coinvolte nel tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada. I soccorritori impegnati ormai da giorni sul versante montuoso al confine tra le province di Trento e Belluno sono riuscite a recuperare il corpo di una nuova vittima, la numero dieci.

Marmolada, il bilancio del tragedia

Il bilancio del disastro è adesso pressoché definitivo: in totale sono undici gli escursionisti che non ce l’hanno fatta. Tra questi, uno risulta ancora disperso. A confermare i drammatici numeri è stato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, intervenuto a Canazei per partecipare alla task force.

Oggi, giovedì 7 luglio, le operazioni hanno preso il via poco dopo l’alba, con gli elicotteri che hanno trasportato sopra Pian dei Fiacconi le squadre del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri per la ricerca dei dispersi.

Fonte foto: ANSA Un elicottero trasporta del materiale dal luogo coinvolto nella valanga sul ghiacciaio della Marmolada

Attraverso una nota la Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che le ricerche sono state svolte “in sicurezza grazie a sistemi di controllo e valutazione della temperatura”. Durante le ispezioni sono stati rinvenuti intorno alle 10 resti umani e attrezzature da montagna.

Le parole di Zaia

Secondo il presidente del Veneto Luca Zaia il crollo di una parte della Marmolada non poteva essere previsto: “È stata una tragedia inevitabile, unica nel suo genere, è venuto giù un grattacielo di 70 piani e 100 metri di lunghezza”.

Per questo motivo, in merito alla possibilità di un sistema di bandiera rosse per impedire le escursioni in caso di pericolo, il governatore della regione ha mostrato scetticismo.

A detta sua e degli esperti “i modelli di rischio oggi non sono esattamente collaudati e nessuna attività umana è a rischio zero”.

Tuttavia ha precisato che rispetto al ghiacciaio della Marmolada è in corso di elaborazione “un provvedimento di chiusura in salvaguardia di tutta quell’area”.

Altre due vittime riconosciute

Le vittime identificate, tra le dieci complessive, sono salite a sei. Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante il punto stampa a Canazei.

“Rispetto ai numeri di ieri – ha spiegato – la novità è che altre due persone sono state riconosciute”. Si tratta di due cittadini della Repubblica Ceca.

Nelle scorse ore erano stati riconosciuti altri quattro corpi dalle famiglie delle vittime giunte sul posto del tragico fatto.